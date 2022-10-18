Минфин Башкирии предложил освободить от транспортного налога участников СВО

Участникам специальной военной операции готовят еще одну меру поддержки, это освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство из следующих категорий: мотоциклы, мотороллеры, легковые автомобили, самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. То есть если у участника СВО или его ближайшего родственника (супруги или же одного из родителей) есть мотоцикл и легковой автомобиль, то он может быть освобожден от уплаты налога на оба ТС, но если у него есть два легковых авто, то льгота распространяется на один автомобиль.