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Минфин Башкирии предложил освободить от транспортного налога участников СВО

18 октября 12:11
Фото: 1MI
Проект поправок в региональный закон «О транспортном налоге» размещен на сайте регионального ведомства 14 октября.

Участникам специальной военной операции готовят еще одну меру поддержки, это освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство из следующих категорий: мотоциклы, мотороллеры, легковые автомобили, самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. То есть если у участника СВО или его ближайшего родственника (супруги или же одного из родителей) есть мотоцикл и легковой автомобиль, то он может быть освобожден от уплаты налога на оба ТС, но если у него есть два легковых авто, то льгота распространяется на один автомобиль.

Напомним, на оперативке в правительстве республики Башкортостан, которая состоялась вчера, 17 октября, Радий Хабиров напомнил о 30 мерах поддержки для участников спецоперации и дал поручение министру труда и соцзащиты республики Ленаре Ивановой доносить до граждан информацию о данных мерах на регулярной основе.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Общество
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