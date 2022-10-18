ИРИ: В проект «20 главных событий РФ за 20 лет» включили достижения Калмыкии

В рамках проекта специалисты в области журналистики, социологии и в других сферах стараются выяснить, какие события современной истории в большей степени сказались на жизни молодежи. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп со всей России. На вопросы отвечают граждане от 18 до 35 лет и выбирают для себя 15 событий, оказавших, по их мнению, наибольшее влияние на жизнь России, а также 5 событий регионального масштаба, сообщает newstracker.ru.