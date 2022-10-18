ИРИ: В проект «20 главных событий РФ за 20 лет» включили достижения Калмыкии

В рамках проекта специалисты в области журналистики, социологии и в других сферах стараются выяснить, какие события современной истории в большей степени сказались на жизни молодежи. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп со всей России. На вопросы отвечают граждане от 18 до 35 лет и выбирают для себя 15 событий, оказавших, по их мнению, наибольшее влияние на жизнь России, а также 5 событий регионального масштаба, сообщает newstracker.ru.
Республика Калмыкия — единственный европейский регион, который по традиции исповедует буддизм.
В 2019 году в городе Лагань была установлена крупнейшая на европейской территории статуя Будды Майтреи (Грядущего). Монумент, размещенный в хурульном комплексе «Лагань Даргьелинг хурул», возвышается на 12,5 метров, его масса составляет 30 тонн. Скульптура Будды Майтреи имеет золотое покрытие.
Внимание властей Калмыкии в значительной мере акцентировано на системе дошкольного образования. В региональном центре и в поселках открывают новые детсады. Так, сдача детского садика в поселке Нарын, которого ожидали на протяжении почти двух десятков лет, наконец состоялась. Ранее родителям приходилось отвозить детей в детские сады Элисты.
В 2021 году на территории Калмыкии сдали шесть детсадов, а еще четыре снабдили дополнительными помещениями. Эта мера обеспечила местами в детсадах 380 калмыцких семей. В целом с 2019 года в республике появилось 780 новых мест для маленьких россиян.
В Калмыкии уделяют особое внимание формированию комфортной городской среды. Не только в городах, но и в поселках строят новые и модернизируют старые общественные пространства. Например, в Городовиковске открылся интересный парк, созданный архитекторами на базе старого парка, открытого в 1952 году. Теперь излюбленное место прогулок местных жителей имеет современный облик.
В 2021 году в Элисте закончили реконструировать главную площадь — площадь Победы. В ходе реновационных работ архитекторы и строители благоустроили саму площадь, а также установили входные группы. Для автомобилей была организована парковка, возле площади поставили новые остановочные павильоны.
Помимо этого, в 2021 году закончили работы по благоустройству парка Победы, а также скейт-парка в 7 микрорайоне.
В 2022 году в городе началась реконструкция парка «Молодежный». Свыше 18 тысяч жителей проголосовали за то, чтобы власти профинансировали благоустройство этого объекта городской инфраструктуры.
Также в прошлом году в Элисте была сдана в эксплуатацию долгожданная детская поликлиника. ЛПУ рассчитано на 550 посещений в смену. Пациентами поликлиники являются свыше 40 тысяч детей. Прием ведут 30 педиатров и 19 узкопрофильных специалистов.