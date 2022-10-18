ИРИ: объявлены лауреаты конкурса национального контента

ИРИ окажет поддержку проектам совершенно разных жанров и форматов — от документальных и художественных многосерийных кинофильмов до образовательных шоу, блогов и специальных проектов в сфере СМИ. Кроме того, финансирование получит мультиформатный контент, и даже видеоигры, которые будут выпущены в течение двух ближайших лет. Весь список проектов можно увидеть на сайте ИРИ.
Категория «Аудиовизуальный контент» оказалась самой «удачливой» — в ней победило 72 проекта. В сфере блоггинга будет профинансирован 41 проект,
а среди мультиформатных проектов было названо 44 победителя. В числе специальных проектов в СМИ оказалось шесть победителей. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Среди прочих финансирование от ИРИ было предоставлено четырем проектам медиахолдинга 1MI: «Люди А» (о заслугах отряда «Альфа»), «Код к здоровью» (проект, посвященный уникальным операциям), а также «ЗаГлавное2022» (о диалоге поколений) и «Жизнь с нуля» (о новых городах).
14 проектов из категории «Игры и ПО» также получат поддержку ИРИ.
Алексей Гореславский, глава ИРИ, рассказал, что в рамках отбора было рассмотрено множество интересных проектов, причем не только от опытных продюсеров, но и от молодых команд — представителей различных субъектов Российской Федерации. Он заявил, что при помощи конкурса можно получить представление о том, что происходит в индустрии и к чему стремятся ее представители, а также какие темы актуальны в диалогах с аудиторией. В процессе отбора было рассмотрено большое количество блогерских проектов, современных телесериалов и сильных документальных картин на различные темы. Общество демонстрирует наличие запроса на осмысление текущих событий и себя самих как части этого мира, а отрасль старается этот запрос удовлетворить. Кроме того, на суд ИРИ было представлено немало молодежных сериалов, а также интерактивных образовательных шоу. Когда молодежные команды, получившие поддержку ИРИ ранее, создали перспективные проекты и вернулись с новым сезоном, становится понятно, что этот конкурс является важным и нужным.
В процессе финальной защиты специалистами продюсерского совета оценивался ряд факторов, среди которых профессионализм авторов, актуальность истории, адекватность бюджета, а также имеющийся план продвижения. С учетом всего этого осуществляется выбор проектов для поддержки.
Заявки от конкурсантов принимались с 1 июля по 1 августа текущего года. После независимой экспертизы до конкурса допустили 1095 участников. Из них финалистами стали авторы 241 проекта из 21 региона России. Все авторы проектов, вышедшие в финал, представили свои работы очно перед экспертами продюсерского совета АНО «ИРИ».