ИРИ: объявлены лауреаты конкурса национального контента

Алексей Гореславский, глава ИРИ, рассказал, что в рамках отбора было рассмотрено множество интересных проектов, причем не только от опытных продюсеров, но и от молодых команд — представителей различных субъектов Российской Федерации. Он заявил, что при помощи конкурса можно получить представление о том, что происходит в индустрии и к чему стремятся ее представители, а также какие темы актуальны в диалогах с аудиторией. В процессе отбора было рассмотрено большое количество блогерских проектов, современных телесериалов и сильных документальных картин на различные темы. Общество демонстрирует наличие запроса на осмысление текущих событий и себя самих как части этого мира, а отрасль старается этот запрос удовлетворить. Кроме того, на суд ИРИ было представлено немало молодежных сериалов, а также интерактивных образовательных шоу. Когда молодежные команды, получившие поддержку ИРИ ранее, создали перспективные проекты и вернулись с новым сезоном, становится понятно, что этот конкурс является важным и нужным.