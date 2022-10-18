Экс-глава отдела полиции в Башкирии получал взятки за невыполненные обещания

Экс-начальник ОП Иглинского района признан виновным в мошенничестве и покушении на него, а также в превышении должностных полномочий. Наказание за эти преступления суд определил в виде шести лет лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии общего режима, кроме того бывший полицейский лишился звания полковника и возможности два года занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти. Помимо того суд взыскал с бывшего полковника и денежную компенсацию потерпевшим в размере 2,8 миллионов рублей. Сообщается и о том, что под стражу мужчину взяли в зале суда, несмотря на то, что вины своей он не признал.