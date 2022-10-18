Экс-глава отдела полиции в Башкирии получал взятки за невыполненные обещания

Экс-начальник ОП Иглинского района признан виновным в мошенничестве и покушении на него, а также в превышении должностных полномочий. Наказание за эти преступления суд определил в виде шести лет лишения свободы, которые ему предстоит отбывать в колонии общего режима, кроме того бывший полицейский лишился звания полковника и возможности два года занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти. Помимо того суд взыскал с бывшего полковника и денежную компенсацию потерпевшим в размере 2,8 миллионов рублей. Сообщается и о том, что под стражу мужчину взяли в зале суда, несмотря на то, что вины своей он не признал.
Следователи Калининского района Уфы собрали доказательства обещания экс-полковника за 1,5 миллиона рублей прекратить уголовное дело против некого предпринимателя, и тот факт, что это были лишь обещания, так как фактически ничего предпринимать тот не собирался, а деньги хотел попросту пристроить. Однако сделать у него этого не вышло по причине того, что его задержали с поличным при получении.
Выяснилось и то, что полицейский предлагал коллегам повышения, однако не за заслуги в службе, а за денежное вознаграждение, от них он получил 850 и 600 тысяч рублей, однако и палец о палец не ударил для того, чтобы выполнить взятые на себя «обязательства».
Но на этом «послужной список» бывшего полицейского не закончился, главе крестьянско-фермерского хозяйства он за 1,2 миллиона рублей предложил содействие в получении земли, где тот мог бы заняться предпринимательской деятельностью, но и тут получив деньги делать ничего не стал, деньги похитил, да еще и «развел» на раствор бетона и 250 килограмм мяса, за которое обещал расплатиться, но делать этого не стал.
В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что противоправная деятельность была выявлена подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан совместно с региональным УФСБ России.
После вступления приговора суда в законную силу указанный сотрудник будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности.пресс-служба МВД по Башкирии