Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на ярмарки, которые организовываются в городе по улице Рабкоров. Как сообщают уфимцы в социальных сетях, торговля осуществляется в будние дни в неположенных местах, кроме того, торговцы оставляют после себя мусор.