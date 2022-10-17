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Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на ярмарки

17 октября 04:56
Фото: vk.com
Недовольны уфимцы торговлей в будние дни в неположенных местах и тем, что торговцы оставляют после себя мусор.

Жители Уфы пожаловались Радию Хабирову на ярмарки, которые организовываются в городе по улице Рабкоров. Как сообщают уфимцы в социальных сетях, торговля осуществляется в будние дни в неположенных местах, кроме того, торговцы оставляют после себя мусор.

Также местная жительница рассказывает, что машины продавцы ставят «прям на проезжей части, на тротуарах и газонах». Женщина обеспокоена, что в случае необходимости во дворы домов по улице Рабкоров не смогут проехать экстренные службы.

Помимо этого, представители администрации и надзорных органов, по совам уфимки, дежурят на ярмарках по два часа — «для галочки», а порой и вовсе не приходят.

Между тем в администрации Кировского района Уфы заявляют, что с продавцами была проведена профилактическая беседа «о соблюдении правил благоустройства, а также о графике работы данной площадки только в ярмарочные дни».

#Новости#2#Элина Сайфранова#Город
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