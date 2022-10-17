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В Уфе с сегодняшнего дня стартуют массовые проверки водителей такси

17 октября 11:10
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Мероприятия продлятся до 22 октября, сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе

С сегодняшнего дня и до 22 октября в Уфе пройдут массовые проверки среди водителей легковых такси. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.

Сообщается, что в рамках проводимых на территории города мероприятий особое внимание будет уделено таксистам. Проверки затронут такие пункты, как наличие у водителей соответствующего удостоверения, документы, которые позволяют осуществлять пассажироперевозки, а также перевозку багажа.

Внимание уделят также техническому состоянию эксплуатируемых транспортных средств, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.

#Новости#2#Азамат Нухов#Город
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