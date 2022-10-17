В Уфе с сегодняшнего дня стартуют массовые проверки водителей такси

С сегодняшнего дня и до 22 октября в Уфе пройдут массовые проверки среди водителей легковых такси. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.
Сообщается, что в рамках проводимых на территории города мероприятий особое внимание будет уделено таксистам. Проверки затронут такие пункты, как наличие у водителей соответствующего удостоверения, документы, которые позволяют осуществлять пассажироперевозки, а также перевозку багажа.
Внимание уделят также техническому состоянию эксплуатируемых транспортных средств, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.