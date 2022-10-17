В Уфе с сегодняшнего дня стартуют массовые проверки водителей такси

Сообщается, что в рамках проводимых на территории города мероприятий особое внимание будет уделено таксистам. Проверки затронут такие пункты, как наличие у водителей соответствующего удостоверения, документы, которые позволяют осуществлять пассажироперевозки, а также перевозку багажа.