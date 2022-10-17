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В РФ могут допустить использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО

17 октября 10:07
Фото: pixabay.com
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили об увеличении сроков поставки автомобильных запчастей. В связи с этим участники рынка просят разрешить использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО.

Как передают «Известия», в текущей ситуации с задержкой поставок деталей участники страхового рынка предложили увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней.

Также они предложили еще раз обсудить возможность использования б/у запчастей в строго установленных случаях. Отмечается, что ранее подобное предложение воспринималось негативно, но, по словам представителей рынка, в нынешней ситуации рассмотреть такие варианты нужно.

Специалисты добавили, что сейчас не доступны примерно 25–30% деталей. В основном отсутствуют стекла, элементы системы безопасности, электропроводки, несущие детали кузова и интерьера.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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