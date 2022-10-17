В Башкирии отцу пятерых детей не заплатили за строительство школы в ЛНР

Жительница Башкирии на странице Радия Хабирова пожаловалась на несправедливость в отношении ее мужа. По ее словам, ее супруга и отца пятерых детей не наградили за строительство школы имени Шаймуратова в ЛНР. Со слов женщины, на стройке он работал прорабом.
Женщина также отмечает, что, уезжая на строительство школы, муж полагал заработать денег на ноутбук, однако у него этого «тоже не получилось».
На недовольство местной жительницы ответил сотрудник ЦУРа Ильяс Сагитов и заявил, что данные ее супруга зафиксированы для передачи ответственным ведомствам.
Отметим, что ранее мужчины из различных районов Башкирии жаловались на невыплату заработной платы за строительство школы в ЛНР. Строители сообщали, что в республике восстанавливали школу № 22 в Петровском, однако на тот момент им «не оплатили даже обещанные деньги, которые помимо зарплаты».