В Башкирии отцу пятерых детей не заплатили за строительство школы в ЛНР

Жительница Башкирии на странице Радия Хабирова пожаловалась на несправедливость в отношении ее мужа. По ее словам, ее супруга и отца пятерых детей не наградили за строительство школы имени Шаймуратова в ЛНР. Со слов женщины, на стройке он работал прорабом.