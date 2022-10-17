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В Башкирии мужу убитой чиновницы Дины Махияновой продлили арест

17 октября 05:20
Фото: СУ СКР по РБ
Женщина была убита вечером 11 августа возле дома своих родителей в Белорецком районе. Бывший муж нанес Дине Махияновой 14 ножевых ранений.

В Башкирии продлили арест 37-летнему бывшему мужу чиновницы Дины Махияновой, которой тот нанес 14 ножевых ранений. Как сообщают в пресс-службе Белорецкого межрайонного суда, мужчина убил свою жену 13 августа на главах у свидетели.

Так, суд продлил содержание мужчины под стражей еще на два месяца. К слову, сам обвиняемый и его защита с ходатайством следователя не согласились и просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Напомним, жестокое убийство 31-летней Дины Махияновой произошло у дома ее родителей в Белорецком районе. По информации главы района, бывший муж поджидал ее возле дома, а после нанес 14 ножевых ранений.

Позже стало известно, что убитая 10 раз обращалась с заявлениями в полицию в период с 2020 го 2022 года. Так, было возбуждено уголовное дело и о халатности полицейских.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Общество
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