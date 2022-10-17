В Башкирии мужу убитой чиновницы Дины Махияновой продлили арест

В Башкирии продлили арест 37-летнему бывшему мужу чиновницы Дины Махияновой, которой тот нанес 14 ножевых ранений. Как сообщают в пресс-службе Белорецкого межрайонного суда, мужчина убил свою жену 13 августа на главах у свидетели.
Так, суд продлил содержание мужчины под стражей еще на два месяца. К слову, сам обвиняемый и его защита с ходатайством следователя не согласились и просили изменить меру пресечения на домашний арест.
Напомним, жестокое убийство 31-летней Дины Махияновой произошло у дома ее родителей в Белорецком районе. По информации главы района, бывший муж поджидал ее возле дома, а после нанес 14 ножевых ранений.
Позже стало известно, что убитая 10 раз обращалась с заявлениями в полицию в период с 2020 го 2022 года. Так, было возбуждено уголовное дело и о халатности полицейских.