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МЧС: Спасателям советуют смотреть сводки Конашенкова

17 октября 13:58
Фото: t.me/mchs_official
Руководство МЧС РФ по Подмосковью не подтверждает сведения о том, что работников ведомства принуждают просматривать новостные эфиры телеканала «Россия 24» и сводки боевых действий исключительно от Министерства обороны.

Ранее об этом сообщил Telegram-канал Baza, пишет NEWS.ru.

По словам представителей Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, руководители только советовали спасателям изучать «официальные источники». Все рекомендации были исключительно в устной форме, категорического приказа на данный счет не было.

Работники пресс-службы МЧС заявили, что «конкретных указаний» постоянно транслировать сводки Игоря Конашенкова и видео с «России 24» никто не давал. Обязательного просмотра трансляций не практикуется. Также нет и документов о просмотрах YouTube и пользования Telegram-каналами. Все советы начальники давали в устной форме. Документально они не подтверждаются.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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