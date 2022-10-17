МЧС: Спасателям советуют смотреть сводки Конашенкова

Работники пресс-службы МЧС заявили, что «конкретных указаний» постоянно транслировать сводки Игоря Конашенкова и видео с «России 24» никто не давал. Обязательного просмотра трансляций не практикуется. Также нет и документов о просмотрах YouTube и пользования Telegram-каналами. Все советы начальники давали в устной форме. Документально они не подтверждаются.