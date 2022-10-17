ИРИ: Достижения Дагестана включили в проект «20 главных событий России за 20 лет»

На территории Дагестана расположен самый древний российский город. Здесь у туристов захватывает дух от величия природы, а тысячи объектов исторического и культурного наследия привлекают в республику гостей со всех уголков страны. В течение последнего времени популярность Дагестана как нового туристического центра возросла в несколько раз, благодаря в том числе тем переменам, которые произошли здесь за 20 лет.