ИРИ: Достижения Дагестана включили в проект «20 главных событий России за 20 лет»

В рамках проекта специалисты в области журналистики, социологии и другие эксперты стараются выяснить, какие события современной истории сказались в большей степени на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Россияне от 18 до 35 лет должны назвать 15 событий, оказавших, по их мнению, наибольшее влияние на жизнь России, а также 5 событий, повлиявших на развитие региона. Об этом сообщает newstracker.ru.
На территории Дагестана расположен самый древний российский город. Здесь у туристов захватывает дух от величия природы, а тысячи объектов исторического и культурного наследия привлекают в республику гостей со всех уголков страны. В течение последнего времени популярность Дагестана как нового туристического центра возросла в несколько раз, благодаря в том числе тем переменам, которые произошли здесь за 20 лет.
Международный аэропорт в Махачкале был модернизирован, подвергнувшись масштабной реконструкции. Работы начались в 2014 году. В воздушной гавани построили современный терминал, открыли красочные зоны повышенной комфортности. С начала текущего года услугами воздушного порта воспользовались свыше 440 тысяч пассажиров.Сейчас из Махачкалы путешествуют в Стамбул, Дубай и Анталью, рассматривается возможность запуска рейсов в Израиль, Среднюю Азию и Китай.
Зеленая энергетика в Дагестане также стремительно развивается. В регионе запустили Гоцатлинскую ГЭС. Ее мощность составляет 100 МВт. Когда станция была введена в эксплуатацию, стало возможным приступить к масштабным реконструктивным работам еще на двух ГЭС республики — Чиркейской и Чирюртской.
В Каспийске реализуют проект в сфере солнечной энергетики — здесь открыли крупнейшую в Российской Федерации станцию. За три ближайших года в Дагестане планируют запустить еще пять.
За последние несколько лет на территории районов Нагорного Дагестана построили десятки километров обходных автодорог и реконструировали Гимринский автотоннель, являющийся максимальным по протяженности в России.
В Каспийске в 2003 году построили, а затем модернизировали стадион «Анжи Арена», рассчитанный на 30 тысяч зрительских мест. Здесь проходят игры главной дагестанской футбольной команды — «Анжи». Помимо футбольного центра, арена включает в себя динопарк, SPA, бильярдный и батутный центры, аквапарк и ниндзя-парк.
Республика Дагестан имеет благоприятную для предпринимательства инфраструктуру. Здесь функционируют ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские огни» — это значит, что появились новые рабочие места, а также налоговые льготы и отчисления в региональный бюджет. 16 новых предприятий заработали в моногородах республики.
В Дагестане реализуются инвестиционные проекты стоимостью 300 млрд рублей. Активно развиваются стекольный и каспийский кластеры, в Южном Дагестане успешно функционирует плодоовощной кластер, создан город обувщиков.