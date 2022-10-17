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Хабиров сравнил Советскую площадь в Уфе с московской Красной площадью

17 октября 08:03
Фото: Mkset.ru
Глава Башкирии запретил заезжать на реконструированный объект на автомобилях. Об этом он сообщил на совещании в правительстве в понедельник, 17 октября.

Глава региона поручил руководителю Госкомюста Владимиру Спеле «беспощадно» контролировать соблюдение этого запрета.

«На Красную площадь заезжали на машинах? На нашу площадь тоже заезжать нельзя», — сказал он.

До моменты открытия памятника генералу Шаймуратову автомобили на Советскую площадь все же попадали, потому что за этим не так внимательно следили из-за проведения праздничных мероприятий и во время строительно-монтажных работ, добавил Радий Хабиров. Но теперь — «всё», подчеркнул он.

По его словам, практически все работы, связанные с установкой памятника, уже завершены, осталось лишь «добить ряд нюансов», в частности — освещение, которое его не вполне устроило.

Вместе с тем Радий Хабиров поручил вице-премьеру Алану Марзаеву и мэру Ратмиру Мавлиеву принять «логистические решения», связанные с поиском парковочных мест вблизи административных зданий.

«Может быть, через организацию движения, через очищение дворов, которые есть у чиновников (у административных учреждений): где-то две машины поставить. Люди же приезжают все равно. Посмотрите, примите логистические решения», — сказал он.

Кроме того, в правительстве на совещании в формате «Инвестчаса» ранее обсуждался проект строительства парковки в центре города. Решение, по словам Хабирова, уже принято, он поручил ускорить реализацию проекта.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Город
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