Хабиров сравнил Советскую площадь в Уфе с московской Красной площадью

До моменты открытия памятника генералу Шаймуратову автомобили на Советскую площадь все же попадали, потому что за этим не так внимательно следили из-за проведения праздничных мероприятий и во время строительно-монтажных работ, добавил Радий Хабиров. Но теперь — «всё», подчеркнул он.