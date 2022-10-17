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Эксперт РАНХиГС рассказал о востребованности мультизадачных работников

17 октября 09:01
Фото: piqsels.com
После того, как Россию покинули иностранные компании, бизнес-климат в стране значительно изменился. По замечанию экспертов, бизнес в РФ старается занять те ниши, которые освободились.

У населения также растет запрос на переквалификацию, что подтверждает большой интерес граждан к федеральному проекту «Содействие занятости». Данный проект дает возможность бесплатно освоить новую профессию. Об этом пишет newsnn.ru.

Эксперт-модератор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Артем Ступак рассказал, какие изменения произошли на рынке труда за последние 7 месяцев и в каких сотрудниках нуждаются работодатели. Он отметил: в новых реалиях предприятиям прежде всего нужны мультизадачные сотрудники. Он добавил: важно, чтобы человек умел решать большой спектр задач. Необходимо быстро вникать и быстро переключаться, но при этом удерживать фокус внимания и иметь опыт в различных видах деятельности, пишет kp.ru.

Артем Ступак напомнил: под частичную мобилизацию могут подпасть и опытные сотрудники. В таких условиях важно, чтобы бизнес-процессы не замораживались и другой работник мог без ущерба стать заменой ушедшему специалисту. Поэтому работодателям в данный момент нужны те, кто способен и хочет в кратчайшие сроки получить новые профессиональные навыки.

Ступак заметил, в период перемен вкладывать свои силы и деньги лучше всего в собственное образование. «Чем больше навыков, компетенций и профессий у вас есть за плечами, тем выше вероятность быть всегда нужным на рынке труда», — сказал он.

Проект «Содействие занятости» дает гражданам Российской Федерации возможность получить новую профессию или повысить квалификацию абсолютно бесплатно. Реализация проекта ведется при поддержке Минтруда и Роструда. Один из ее операторов — Президентская академия. Проект начал действовать в прошлом году и завершится к 2024 году.

На базе Президентской академии проводят свыше 1000 бесплатных курсов: от рабочих специальностей до управления бизнесом. При разработке всех программ учтены кадровые потребности каждого субъекта Федерации. Обучение проводится на базе 44 филиалов, 12 институтов РАНХиГС и свыше 80 партнерских организаций по всей стране.

Задача проекта «Содействие занятости» — прежде всего оказать поддержку самым уязвимым категориям россиян. Среди них — женщины в декрете или имеющие детей до 7 лет, лица предпенсионного возраста, студенты, безработные. С недавних пор участие в «Содействии занятости» могут принимать и россияне, которым угрожает увольнение из-за введения режима неполного дня или производственного простоя.

Чтобы стать участником проекта, нужно выбрать программу обучения и оставить заявку на сайте trud.ranepa.ru. РАНХиГС продлила набор слушателей, и в этом году подать заявку на обучение можно до 15 ноября.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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