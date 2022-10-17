Эксперт РАНХиГС рассказал о востребованности мультизадачных работников

Эксперт-модератор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Артем Ступак рассказал, какие изменения произошли на рынке труда за последние 7 месяцев и в каких сотрудниках нуждаются работодатели. Он отметил: в новых реалиях предприятиям прежде всего нужны мультизадачные сотрудники. Он добавил: важно, чтобы человек умел решать большой спектр задач. Необходимо быстро вникать и быстро переключаться, но при этом удерживать фокус внимания и иметь опыт в различных видах деятельности, пишет kp.ru.