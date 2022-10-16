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Власти Башкирии планируют создание реестра членов семей участников СВО для помощи им

16 октября 07:45
Фото: 1MI
Создать его про проекту распоряжения должны Минцифры и Минтруд, а нужен он для оказания адресной помощи гражданам, сам проект распоряжения опубликован на сайте Минтруда 14 октября.

Актуальную информацию о составе семей участников специальной военной операции власти планируют содержать в специальном реестре, который в скором времени вполне вероятно появится в республике. Такое предположение можно сделать исходя из размещенного на сайте регионального Минтруда проекта распоряжения. Размещен он был в пятницу 14 октября, до 21 октября в рамках общественной экспертизы желающие могут подать и свои предложения.

Создать реестр планируется усилиями двух ведомств, Минтруда и Минцифры, также в проекте документа есть и рекомендация для муниципальных властей, которые должны обеспечивать актуальность сведений содержащихся в реестре. Расходы на создание реестра по проекту распоряжения будут покрыты из бюджета Башкирии.

#Новости#3#Ирина Деревянчук#Общество
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