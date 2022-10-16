Власти Башкирии планируют создание реестра членов семей участников СВО для помощи им

Актуальную информацию о составе семей участников специальной военной операции власти планируют содержать в специальном реестре, который в скором времени вполне вероятно появится в республике. Такое предположение можно сделать исходя из размещенного на сайте регионального Минтруда проекта распоряжения. Размещен он был в пятницу 14 октября, до 21 октября в рамках общественной экспертизы желающие могут подать и свои предложения.