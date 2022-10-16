mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хабирова прооперировали в больнице скорой медицинской помощи в Уфе

16 октября 09:24
Фото: vk.com Радий Хабиров
О результатах операции на колено глава Башкирии рассказал в своих соцсетях 16 октября.

Спортивная травма Радия Хабирова прооперирована. Об этом сам глава Башкирии рассказал в соцсетях, поблагодарив медиков больницы скорой медицинской помощи. Пока глава занимался коленом ему удалось «между делом» доказать кое-что его супруге Каринэ Хабировой — глава доказал, что у него «тоже может вырасти щетина».

Уточнил Хабиров в посте и то, что несмотря на то, что ему предстоит период реабилитации, к работе он все равно приступит уже завтра, в понедельник, однако предупредил, что будет хромать. Пост глава сопроводил селфи в неожиданном облике, на нем глава Башкирии без очков, а на его лице заметна щетина.

#Новости#2#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44