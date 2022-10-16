Хабирова прооперировали в больнице скорой медицинской помощи в Уфе

Уточнил Хабиров в посте и то, что несмотря на то, что ему предстоит период реабилитации, к работе он все равно приступит уже завтра, в понедельник, однако предупредил, что будет хромать. Пост глава сопроводил селфи в неожиданном облике, на нем глава Башкирии без очков, а на его лице заметна щетина.