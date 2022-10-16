«Будут там, где их не ждут»: Сегодня в Башкирии продолжаются масштабные рейды ГИБДД

Массовые проверки анонсированные главой ГИБДД Башкирии Владимиром Севастьяновым в пятницу продолжаются. Их целью заявлена профилактика ДТП и пресечение грубых нарушений водителями ПДД. Не стали скрывать в ведомстве и то, что в рейдах выходного дня особое внимание инспекторы будут уделять трезвости водителей.
Причем в борьбе с пьянством за рулем в ГИБДД рассчитывают и на помощь бдительных и неравнодушных граждан, им предлагается сообщать куда следует о подозрительных передвижениях, где за рулем может быть человек под хмельком.
Владимир Севастьянов предупредил и о том, что маршруты патрулирования нарядов ДПС будут постоянно меняться, а «инспекторы будут появляться там, где их не ждут».