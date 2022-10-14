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В Башкирии среднерыночную стоимость жилья повысили до 92,6 тыс. рублей за кв. метр

14 октября 14:38
Фото: 1MI
Среднерыночная стоимость была повышена на 9,5% или на 8 тысяч рублей.

Минстрой Башкирии повысил среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилья в 4 квартале текущего года до 92 603 рубля, что на 8 тысяч рублей больше, в сравнении с прошлым периодом.

Так, приказ был подписан и. о. министра строительства Башкирии Егором Родиным и опубликован на сайте правовой информации сегодня.

Отметим, что среднерыночная стоимость устанавливается для расчета федеральных и региональных субсидий для улучшения жилищных условий граждан.

Ранее среднерыночная стоимость была установлена министерством в июле этого года. Кроме того, во втором квартале среднерыночная стоимость была меньше на 6,9 тысячи рублей или на 8,9%, а в сравнении с данным на начало 2022 года цена увеличилась на 11,9 тысячи рублей или на 16,5%.

#Новости#1#Элина Сайфранова#Общество
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