В Башкирии среднерыночную стоимость жилья повысили до 92,6 тыс. рублей за кв. метр

Ранее среднерыночная стоимость была установлена министерством в июле этого года. Кроме того, во втором квартале среднерыночная стоимость была меньше на 6,9 тысячи рублей или на 8,9%, а в сравнении с данным на начало 2022 года цена увеличилась на 11,9 тысячи рублей или на 16,5%.