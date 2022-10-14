В Башкирии среднерыночную стоимость жилья повысили до 92,6 тыс. рублей за кв. метр

Минстрой Башкирии повысил среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилья в 4 квартале текущего года до 92 603 рубля, что на 8 тысяч рублей больше, в сравнении с прошлым периодом.
Так, приказ был подписан и. о. министра строительства Башкирии Егором Родиным и опубликован на сайте правовой информации сегодня.
Отметим, что среднерыночная стоимость устанавливается для расчета федеральных и региональных субсидий для улучшения жилищных условий граждан.
Ранее среднерыночная стоимость была установлена министерством в июле этого года. Кроме того, во втором квартале среднерыночная стоимость была меньше на 6,9 тысячи рублей или на 8,9%, а в сравнении с данным на начало 2022 года цена увеличилась на 11,9 тысячи рублей или на 16,5%.