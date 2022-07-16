Минстрой Башкирии повысил среднюю стоимость жилья почти на семь тысяч

Минстрой Башкирии повысил среднюю стоимость жилья почти на семь тысяч
Минстрой Башкирии повысил среднюю стоимость жилья почти на семь тысяч
Вчера, 14:31ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Ранее Уфа заняла третью строчку в рейтинге городов-миллионников по росту цен на новостройки. Теперь среднерыночная стоимость жилья в Башкирии составляет 84 551 рубль за один квадратный метр.

Минстрой Башкирии поднял среднюю цену жилья почти на семь тысяч, а именно до 84 551 рубля за один квадратный метр. Документ об утверждении средней стоимости жилых помещений на третий квартал 2022 года с подписью главы министерства был опубликован на сайте правовой информации.

Отметим, что во втором квартале среднерыночная стоимость была меньше на 6,9 тысячи рублей или на 8,9%, а в сравнении с данным на начало 2022 года цена увеличилась на 11,9 тысячи рублей или на 16,5%.

Важно, что среднерыночная стоимость квадратного метра в жилых помещениях устанавливается министерством для расчета размера федеральных и республиканских субсидий на приобретение жилья гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Напомним, что Уфа заняла третье место среди городов-миллионников по росту цен на новостройки. В частности, с начала 2022 года средняя стоимость квартиры выросла с 4,94 миллиона рублей до 6,05 миллиона рублей.

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