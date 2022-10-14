Суд запретил возводить многоэтажку возле озера Кашкадан в Уфе

Арбитражный суд Уральского округа установил, что в феврале 2015 года мэрия и ООО «Телекоминвест» (предшественник нынешнего застройщика) заключили договор аренды территории площадью 2,6 га. Земли были переданы для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса по ул. Жукова. Между тем объект не был сдан вовремя. В июне 2020 года мэрия и застройщик подписали договор и комплексном развитии территории, который предусматривал строительство многоквартирного дома с паркингом на этом же участке. При этом чиновники передали землю компании в аренду без проведения торгов. Кроме того, утвержденные администрацией проекты планировки и межевания не соответствовали документам территориального планирования.