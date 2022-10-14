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Суд запретил возводить многоэтажку возле озера Кашкадан в Уфе

14 октября 06:00
Фото: мэрия Уфы
Прокуратура Башкирии требовала признать недействительным договор аренды земельного участка на берегу водоема, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Компания застройщик — ООО «Кашкадан» - ранее дважды добивалась отмены представления прокуратуры в судах первой и второй инстанции, однако кассационная инстанция с этим не согласилась.

Арбитражный суд Уральского округа установил, что в феврале 2015 года мэрия и ООО «Телекоминвест» (предшественник нынешнего застройщика) заключили договор аренды территории площадью 2,6 га. Земли были переданы для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса по ул. Жукова. Между тем объект не был сдан вовремя. В июне 2020 года мэрия и застройщик подписали договор и комплексном развитии территории, который предусматривал строительство многоквартирного дома с паркингом на этом же участке. При этом чиновники передали землю компании в аренду без проведения торгов. Кроме того, утвержденные администрацией проекты планировки и межевания не соответствовали документам территориального планирования.

Застройщик пытался обжаловать вынесенные прокуратурой и ФАС решения о нарушении законодательства. В 2021 году Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования компании, апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. Кассационная инстанция отменила ранее вынесенные вердикты и направила дело на новое рассмотрение. В 2022 году Арбитражный суд Башкирии вновь удовлетворил требования застройщика, решение вновь устояло в апелляционном суде. Прокуратура в очередной раз его обжаловала. Точку в споре поставил Арбитражный суд Уральского округа, удовлетворивший требования прокуратуры.

ООО «Кашкадан» зарегистрировано в Уфе в январе 2020 года. Компания принадлежит Фариде Рахимовой и Гуляйше Шайхиевой. 2021 год предприятие завершило с убытком на 616 тыс. рублей. У организации есть «дочка» - ООО Специализированный застройщик «Кашкадан», которое получило за 2021 год 2 тыс. рублей прибыли.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Город
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