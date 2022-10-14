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Псковская область вошла в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

14 октября 07:31
Холдинг 1MI при участии АНО «ИРИ» представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». При помощи проекта в информационном пространстве будет зафиксировано все самое важное, чем живет страна последние два десятка лет. Сегодня в фокусе исследования — Псковская область.

В проекте ИРИ участвуют эксперты в области социологии, журналистики и другие специалисты. В ходе опросов они определяют, какие эпизоды современной истории сказались на жизни молодежи в большей степени. Основные вопросы задаются участникам фокус-групп по всей России. Возраст респондентов — от 18 до 35 лет, пишет vostokmedia.com.

Опрашиваемым предлагается назвать 15 событий, максимально повлиявших на жизнь РФ в целом, и пять событий регионального значения.

В Псковской области сохранилось множество памятников архитектуры, среди которых объекты зодчества времен Древней Руси, старинные соборы и крепости.

В 2013 году подошли к концу работы по реставрации визитной карточки Пскова — Изборской крепости XIV века. В реставрации исторического объекта среди прочих специалистов принимали участие археологи. В крепости появились новые смотровые площадки для посетителей и открылся подземный ход эпохи Средневековья. Также на территории были установлены гарнизонные печки.

В 2009 году по указу президента РФ Псков получил звание «Город воинской славы». Стела, установленная в честь этого события, была открыта на площади Победы 22 июля 2010 года.

Также в городе были завершены работы по реконструкции набережной реки Великой — по береговой линии установили системы электроснабжения и трубопроводов, укрепили берега реки и открыли пешеходные зоны. Озеленители высадили вдоль набережной липовую аллею. Проект стал частью федеральной целевой программы по развитию внутреннего туризма. В общей сложности в ходе работ было благоустроено 1,7 км рекреационной зоны.

В Пскове была проведена реставрация здания Академического театра драмы имени А. С. Пушкина, которое было построено в 1906 году. Еще в период ВОВ здание, которое является архитектурным памятником, было сильно повреждено и все это время нуждалось в ремонте. Специалисты укрепили фундамент и заменили кровлю. В ходе работ была восстановлена первоначальная геометрия здания.

В 2019 году в Пскове открыли региональный перинатальный центр. Теперь жительницы Псковской области с серьезными патологиями беременности могут получать квалифицированную врачебную помощь, не покидая свой регион. Центр, оборудованный по последнему слову техники, рассчитан на 110 пациенток. Здесь выхаживают младенцев с экстремально малой массой тела — от 500 граммов. Строительство объекта обошлось в 2 млрд рублей.

#Новости#1#Марина Колодкина#Общество
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