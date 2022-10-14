Псковская область вошла в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

В Пскове была проведена реставрация здания Академического театра драмы имени А. С. Пушкина, которое было построено в 1906 году. Еще в период ВОВ здание, которое является архитектурным памятником, было сильно повреждено и все это время нуждалось в ремонте. Специалисты укрепили фундамент и заменили кровлю. В ходе работ была восстановлена первоначальная геометрия здания.