На РЭН найдены новые подходы к росту импортозамещения в ТЭК

Участники делились успехами в сфере импортозамещения с 2014 года и рассказали о необходимости увеличения объемов производства оборудования и комплектующих в РФ на фоне ужесточения санкционных мер.
Новак рассказал, что сейчас в ТЭК замещено уже 60% зарубежного оборудования. Известно, что президент поставил задачу по достижению 80% замещения к 2025 году. Чтобы выполнить задачу, требуется единая нормативная база и актуализация отечественных стандартов на одной площадке. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Внедрение российского оборудования в производство ускорится благодаря переходу на отечественные системы стандартизации и сертификации. Помимо этого, снизятся производственные затраты на прохождение предквалификационных процедур.
Для воплощения в жизнь данных задач предлагается задействовать площадку Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), где будут формироваться базы надежных поставщиков продукции для включения в закупочные схемы нефтегазовых компаний.
В числе мер поддержки производителей российской техники и технологий Мантуров назвал сокращение сроков оплаты за работы, проводящиеся в российских компаниях, увеличение до 50% от стоимости доли авансирования пилотных проектов, льготные программы кредитования и федеральные гранты.
Также в совещании участвовали сотрудники ИНТИ, подрядчики крупных предприятий, представители «Транснефти», а также «Газпрома», «Газпром нефти», «Росатома» и нескольких конструкторских бюро и заводов.
По завершении совещания вице-премьеры предложили внести в протокол мероприятия ряд задач. Среди них нормативное закрепление методов сбора информации о спросе на оборудование и комплектующие российского производства в отечественных компаниях, постановка задачи о вхождении в состав учредителей ИНТИ перед каждой вертикально интегрированной нефтегазовой компанией, а также требование о предоставлении собственной экспертизы оборудования. Кроме того, планируется заключение договоров по всем основным технологиям по нефтегазовому комплексу с отечественными производителями технологий и введение обязательной сертификации зарубежного оборудования в Российской Федерации.
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