На РЭН найдены новые подходы к росту импортозамещения в ТЭК

По завершении совещания вице-премьеры предложили внести в протокол мероприятия ряд задач. Среди них нормативное закрепление методов сбора информации о спросе на оборудование и комплектующие российского производства в отечественных компаниях, постановка задачи о вхождении в состав учредителей ИНТИ перед каждой вертикально интегрированной нефтегазовой компанией, а также требование о предоставлении собственной экспертизы оборудования. Кроме того, планируется заключение договоров по всем основным технологиям по нефтегазовому комплексу с отечественными производителями технологий и введение обязательной сертификации зарубежного оборудования в Российской Федерации.