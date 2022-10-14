Мэр Уфы удивился незнакомцам, занимавшимся непристойностями в туристическом месте

Неизвестные украли инвентарь со спортивной площадке на «Уфимском ожерелье». Об этом сообщил в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
По словам сити-менеджера, снаряды — деревянные гантели и штангу унесли украли с площадки спустя сутки после того, как они там появились. При этом Мавлиев отметил, что снаряды для общего блага, чтобы " каждый мог провести время в лесу с пользой».
Также в своем обращении мэр призвал жителей города беречь и хранить то, что здесь создается.
Напомним, ранее вандалы испортили лежаки, установленные ранее в ещё не открытом парке в микрорайоне Дёма. По словам местных жителей, из лежаков буквально выдрали дощечки, составляющие их каркас.