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Мэр Уфы удивился незнакомцам, занимавшимся непристойностями в туристическом месте

14 октября 07:16
Фото: Ратмир Мавлиев/ VK.com
Об инциденте рассказал мэр города Ратмир Мавлиев

Неизвестные украли инвентарь со спортивной площадке на «Уфимском ожерелье». Об этом сообщил в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По словам сити-менеджера, снаряды — деревянные гантели и штангу унесли украли с площадки спустя сутки после того, как они там появились. При этом Мавлиев отметил, что снаряды для общего блага, чтобы " каждый мог провести время в лесу с пользой».

Также в своем обращении мэр призвал жителей города беречь и хранить то, что здесь создается.

Напомним, ранее вандалы испортили лежаки, установленные ранее в ещё не открытом парке в микрорайоне Дёма. По словам местных жителей, из лежаков буквально выдрали дощечки, составляющие их каркас.

#Новости#2#Азамат Нухов#Город
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