Эксперты ИРИ перечислили важнейшие достижения Адыгеи за 20 лет

В 2019 году в Адыгее была введена в строй ветроэлектростанция (ВЭС). Уже спустя год она начала поставлять энергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и обеспечивать на 20 процентов республику. В составе Адыгейской ВЭС работают сегодня 60 технологичных ветроустановок, общая мощность которых составляет 150 МВт. Каждый ветровик обладает собственной метеостанцией, подстраивающей лопасти и гондолу в зависимости от направления ветра и его силы.