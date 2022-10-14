Эксперты ИРИ перечислили важнейшие достижения Адыгеи за 20 лет

В фокусе внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня Адыгея. Эту республику называют жемчужиной Северного Кавказа, пишет tagilcity.ru.
В 2019 году в Адыгее была введена в строй ветроэлектростанция (ВЭС). Уже спустя год она начала поставлять энергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и обеспечивать на 20 процентов республику. В составе Адыгейской ВЭС работают сегодня 60 технологичных ветроустановок, общая мощность которых составляет 150 МВт. Каждый ветровик обладает собственной метеостанцией, подстраивающей лопасти и гондолу в зависимости от направления ветра и его силы.
В социальной сфере — свои достижения. Большой центр диагностики открыли в Майкопе. На крыше этого семиэтажного медицинского учреждения расположена вертолетная площадка. Главным преимуществом диагностического центра является максимальный комфорт пациентов. Они могут рассчитывать на получение консультаций у докторов по 30 специальностям.
2021 год ознаменовался для столицы Адыгеи строительством нового корпуса лицея № 34, работающего по образовательно-воспитательной системе «Лицейский универсум». Лицей оснащен интерактивными досками и принтерами, функционирующими в режиме Wi-Fi, а также ноутбуками и документ-камерами.
В 2020 году в столице республики открыли ледовый дворец «Оштен». Общая площадь спортивного объекта превысила 1700 квадратов. В «Оштене» тренируются детские и юношеские команды и проводятся различные спортивные состязания.
135-летний юбилей отметил городской парк культуры и отдыха им. Горького. В преддверии очередной круглой даты одна из основных достопримечательностей Майкопа была обновлена: провели реконструкцию центрального входа, а деревья украсили иллюминацией. Ожидается, что до конца текущего года в парке Горького появятся новые пешеходные зоны и аттракционы, велодорожки и малые архитектурные формы, а также спортивные и детские площадки.
Завершились работы по благоустройству набережной реки Белой, расположенной рядом с парком. Проектом предусмотрено, что набережная с парком станут единой комфортной территорией города, резюмировали авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет».