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Вице-премьера Башкирии Бориса Беляева оставили под домашним арестом

13 октября 13:13
Фото: Максим Карликов / 1MI
Решение об этом планируется обжаловать, сообщил адвокат подсудимого Сергей Зубаков

Вице-премьера Башкирии Бориса Беляева оставили под домашним арестом. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на адвоката Беляева Сергея Зубакова.

Зубаков сообщил, что данное решение суда планируется обжаловать.

Напомним, Борис Беляев был задержан 25 февраля этого года по тому же уголовному делу, что и Рамзиль Кучербаев. В частности, экс-министра ЖКХ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Так, в 2017 году Беляев занимал должность главы Кумертау, тогда же мужчина утвердил и ввел в эксплуатацию очистные сооружения в селе Маячном, где были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды. Следовательно, объект был не готов к использованию. Ущерб бюджету республики оценили в более чем 95 миллионов рублей.

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