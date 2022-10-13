Вице-премьера Башкирии Бориса Беляева оставили под домашним арестом. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на адвоката Беляева Сергея Зубакова.
Зубаков сообщил, что данное решение суда планируется обжаловать.
Напомним, Борис Беляев был задержан 25 февраля этого года по тому же уголовному делу, что и Рамзиль Кучербаев. В частности, экс-министра ЖКХ подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Так, в 2017 году Беляев занимал должность главы Кумертау, тогда же мужчина утвердил и ввел в эксплуатацию очистные сооружения в селе Маячном, где были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды. Следовательно, объект был не готов к использованию. Ущерб бюджету республики оценили в более чем 95 миллионов рублей.