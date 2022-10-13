В Уфе частично ограничат движение по улице Прибельской

В период с 14 по 15 октября будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Прибельской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Сообщается, что ввод ограничений на проезд связан с проведением строительно-монтажных работ по обустройству водовода в микрорайоне Кузнецовский затон.
Напомним, с 12 октября в Уфе также частично ограничено движение на пересечении улиц Кирова и Айской. Так, в период с 12 по 14 октября для проезда будет недоступна нечетная сторона улицы Айской, а с 14 по 16 — четная.