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В Уфе частично ограничат движение по улице Прибельской

13 октября 13:20
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Проезд здесь недоступен с 14 по 15 октября, сообщает пресс-служба городской администрации

В период с 14 по 15 октября будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Прибельской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Сообщается, что ввод ограничений на проезд связан с проведением строительно-монтажных работ по обустройству водовода в микрорайоне Кузнецовский затон.

Напомним, с 12 октября в Уфе также частично ограничено движение на пересечении улиц Кирова и Айской. Так, в период с 12 по 14 октября для проезда будет недоступна нечетная сторона улицы Айской, а с 14 по 16 — четная.

#Новости#1#Азамат Нухов#Город
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