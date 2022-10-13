Достижения Приморья вошли в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Социологи, журналисты и прочие эксперты в рамках проекта стараются выяснить, какие события истории нашего времени в большей степени сказались на жизни молодежи. Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп со всей России. На вопросы отвечают граждане от 18 до 35 лет. Респонденты выбирают для себя 15 событий, оказавших, по их мнению, наибольшее влияние на жизнь России, а также 5 событий, повлиявших на жизнь региона. Об этом пишет vostokmedia.com.