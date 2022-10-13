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Достижения Приморья вошли в проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

13 октября 18:23
Холдинг 1MI при участии АНО «ИРИ» представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Проект направлен на то, чтобы сохранить в информационном пространстве события, которыми живет РФ последние два десятка лет. В фокусе сегодня — Приморский край.

Социологи, журналисты и прочие эксперты в рамках проекта стараются выяснить, какие события истории нашего времени в большей степени сказались на жизни молодежи. Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп со всей России. На вопросы отвечают граждане от 18 до 35 лет. Респонденты выбирают для себя 15 событий, оказавших, по их мнению, наибольшее влияние на жизнь России, а также 5 событий, повлиявших на жизнь региона. Об этом пишет vostokmedia.com.

За последние двадцать лет в Приморском крае многое изменилось в лучшую сторону.

В 2012 году закончилась реконструкция аэропорта Владивостока: здесь построили новый современный терминал, а также обновили инфраструктуру аэродрома.

Свыше 480 тысяч пассажиров принял аэропорт за первое полугодие текущего года. Отсюда производят полеты по более чем 45 направлениям. В воздушную гавань заходят лайнеры 20 авиакомпаний России и других стран. Ежегодная пропускная способность терминала — 3,5 млн пассажиров.

Во Владивостоке в 2012 году было завершено строительство двух уникальных мостов. Переправа на остров Русский стала самым крупным вантовым мостом в мире. Протяженность сооружения составляет 1,8 км. Благодаря этому мосту Владивосток соединился с островом Русский — таким образом город получил дополнительное пространство для развития. Еще одна достопримечательность столицы Приморья — мост через бухту Золотой Рог, значительно улучшивший транспортную ситуацию во Владивостоке.

В 2016 году состоялось открытие Приморского океанариума. Главный корпус здания имеет форму раковины двустворчатого моллюска. На площади 37 000 квадратных метров установлено 135 аквариумов. В океанариуме содержится 500 видов рыб и млекопитающих. Объект является не только развлекательным — здесь также работает научный центр.

В 2013 году во Владивостоке был открыт современный КСК «Фетисов Арена», рассчитанный на 5,5 тысячи зрителей. Этот концертно-спортивный комплекс стал домашней ареной для местного клуба «Адмирал», который играет в Континентальной хоккейной лиге.

В 2016 году Государственный Приморский театр оперы и балета стал частью Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. В театре играет не только труппа Владивостока, но и артисты со всего мира. Уникальной является конструкция театрального здания. Здесь есть три подземных этажа, здание оборудовано 14 лифтами, для артистов открыты 20 гримерных. Помимо этого, в конструкции инфраструктуры театра учли потребности посетителей с ограниченными физическими возможностями. Главная театральная сцена может принять 1 390 зрителей.

#Новости#1#Марина Колодкина#Общество
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