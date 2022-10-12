Лучшим в конкурсе «Энергия пера» признан телеграм-канал «Нефть и Капитал»

Песков в своей вступительной речи сказал, что аналитики, журналисты, специалисты по работе со СМИ и пиарщики являются счастливыми людьми, поскольку они постоянно совершенствуются. К тому же, им никогда не придется жаловаться на недостаток работы — с энергетикой связано будущее всего человечества. В завершение он поздравил всех, кто принимал участие в конкурсе.