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Лучшим в конкурсе «Энергия пера» признан телеграм-канал «Нефть и Капитал»

12 октября 19:16
Фото: roscongress.ru
Победители международного медийного конкурса «Энергия пера» получили награды от заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Тройку лидеров в номинации «Лучший телеграм-канал, блог об энергетике» замкнул главный редактор журнала «Нефть и Капитал» и одноименного телеграм-канала Владимир Бобылев. Об этом пишет oilcapital.ru.

Следует отметить, что издание «Нефть и капитал» входит в холдинг 1MI. Он выступает в роли информационного партнера мероприятия. Другими призерами номинации стали автор телеграм-канала «Нефтегазовая игра“ с Александром Фроловым» Александр Фролов и редактор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

На конкурс «Энергия пера» всего было подано 143 заявки, которые оценивали независимые эксперты. Самые лучшие конкурсанты вошли в шорт-лист, на основе которого и были определены победители. Членами жюри стали Олег Ананьев, исполнительный директор агентства «Россия сегодня», Олег Добродеев, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), Владимир Желонкин, генеральный директор издательского дома «КоммерсантЪ», и Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС.

Чтобы объективно оценивать победителей, из жюри были исключены «Газпром», «Россети» и «Сургутнефтегаз», которые являются компаниями — членами ассоциации «Глобальная энергия».

Песков в своей вступительной речи сказал, что аналитики, журналисты, специалисты по работе со СМИ и пиарщики являются счастливыми людьми, поскольку они постоянно совершенствуются. К тому же, им никогда не придется жаловаться на недостаток работы — с энергетикой связано будущее всего человечества. В завершение он поздравил всех, кто принимал участие в конкурсе.

Победители были награждены в рамках форума «Российская энергетическая неделя — 2022». В мероприятии участвовали президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев, которая стала организатором мероприятия, и гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

#Новости#1#Марина Колодкина#Общество
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