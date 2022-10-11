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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, как изменятся мосты на проспекте Салавата Юлаева

11 октября 08:03
Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram
О необычном дизайнерском решении сити-менеджер рассказал в соцсетях

Мост по улице Заки Валиди в скором времени окрасится в яркие цвета благодаря архитектурной подсветке. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Ратмир Мавлиев.

По словам сити-менеджера, было бы хорошо, если бы каждый из мостов имел какую-то особенность, связанную с городом и республикой.Мэр подеркивает, что в настоящий момент все мосты на проспекте Салавата Юлаева выглядят одинаково. Ратмир Мавлиев отметил, что идею с подсветкой поддержал глава республики радия Хабиров.

Так, в ближайшее время на мосту по улице Заки Валиди появятся декоративные элементы в виде волны и подсветка в оттенках синего, которые своим внешним видом будут отсылать к воде и в частности реке Белой. Отмечается, что в дальнейшем все мосты получат то или иное декоративное оформление в соответствии с дизайнерским решением.

#Новости#2#Азамат Нухов#Город
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