Экс-тренер «Салавата Юлаева» судится с клубом из-за невыплаченной зарплаты

Напомним, что контракт был расторгнут весной 2022 года. А уже летом на должность тренера вратарей «Салават Юлаев» взял Олега Филимонова, работавшего с хоккеистами «Амура».
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Что же на самом произошло между клубом и Венсаном Риндо?
Летом 2021 года он подписал контракт, по условиям которого должен был отработать год в клубе «Салават Юлаев». Однако вскоре планы Венсана Риндо изменились.
Представитель тренера Альбина Баженова утверждает, что в феврале правительство Канады потребовало, чтобы спортсмены вернулись к себе на родину. Многие игроки успешно расторгли контракты со своими клубами. Однако в случае Венсана Риндо произошла проблема: тренер и руководство клуба не смогли прийти к общему мнению касаемо решения сложившейся ситуации. Наставнику вратарей все равно пришлось уехать, пусть и без соглашения. Чуть позже он получил приказ об увольнении.
Руководство «Салавата Юлаева» объяснило, что уволило тренера за прогулы. Однако сам Венсан не согласен с этим утверждением.
Теперь тренер требует признать это увольнение незаконным и выплатить ему 3,1 млн рублей. Эта сумма включает в себя премию и зарплату. Но Альбина Баженова утверждает, что будет разбираться с этими требованиями, так как расчет был составлен неверно.
Стоит также учесть, что в контракте есть пункт, регулирующий подобного рода ситуации. Так, если договор расторгается по причине недобросовестного выполнения тренером своих обязанностей или просто по его желанию, то наставник должен выплатить две трети от невыплаченной зарплаты. И теперь «Салават Юлаев» подал встречный иск, чтобы взыскать с тренера сумму в размере 563 тысяч рублей.
Первое заседание прошло уже пятого октября в Октябрьском районном суде, но его результат неизвестен. Следующее пройдет шестого ноября.
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