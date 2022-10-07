Экс-тренер «Салавата Юлаева» судится с клубом из-за невыплаченной зарплаты

Стоит также учесть, что в контракте есть пункт, регулирующий подобного рода ситуации. Так, если договор расторгается по причине недобросовестного выполнения тренером своих обязанностей или просто по его желанию, то наставник должен выплатить две трети от невыплаченной зарплаты. И теперь «Салават Юлаев» подал встречный иск, чтобы взыскать с тренера сумму в размере 563 тысяч рублей.