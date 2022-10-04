Более 300 добровольцев подали заявки в батальон имени Салавата Юлаева

За два дня более 300 человек записались в качестве добровольцев в батальон имени Салавата Юлаева. Об этом сообщил полковник в отставке Артур Юмагужин.
По словам Юмагужина, прием заявок продолжается — желающие могут обращаться как по телефону, так и в очном формате, подойдя по адресу бульвар Славы, 6. Сообщается, что дальнейшие планы, а также условия службы в батальоне будут оглашены позднее.
Напомним, ранее в республике уже было сформировано два добровольческих батальона имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. По словам Радия Хабирова, оба отряда уже находятся в зоне СВО.
Также ранее в зону проведения специальной военной операции отправились советник главы республики Алик Камалетдинов, а также двое священнослужителей из Башкириии — имам Хамза-хазрат и протоиерей Виктор Иванов.