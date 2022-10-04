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Более 300 добровольцев подали заявки в батальон имени Салавата Юлаева

4 октября 07:27
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О формировании батальона было объявлено несколькими днями ранее. За это время туда записались свыше 300 человек, сообщает полковник в отставке Артур Юмагужин.

За два дня более 300 человек записались в качестве добровольцев в батальон имени Салавата Юлаева. Об этом сообщил полковник в отставке Артур Юмагужин.

По словам Юмагужина, прием заявок продолжается — желающие могут обращаться как по телефону, так и в очном формате, подойдя по адресу бульвар Славы, 6. Сообщается, что дальнейшие планы, а также условия службы в батальоне будут оглашены позднее.

Напомним, ранее в республике уже было сформировано два добровольческих батальона имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. По словам Радия Хабирова, оба отряда уже находятся в зоне СВО.

Также ранее в зону проведения специальной военной операции отправились советник главы республики Алик Камалетдинов, а также двое священнослужителей из Башкириии — имам Хамза-хазрат и протоиерей Виктор Иванов.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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