Житель Башкирии за 6,5 часов отопления получил счет в 7 тысяч рублей

Пользователь соцсети ВКонтакте Игорь Зрилов получил платежку от компании-ресурсника «БашРТС» за минувший сентября и был шокирован суммой, которую он должен оплатить за отопление. Напомним, постановление о старте в Уфе отопительного сезона мэр Мавлиев подписал 27 сентября, Игорь Зрилов же не терял надежды на то, что платеж все-таки будет уменьшен, ведь подписание постановления о старте отопительного сезона не «включило» тепло в домах как по мановению волшебной палочки.
Я знаю законы и ожидал этого, но думал всё же есть у них совесть и они пойдут навстречу жителям города и если не совсем отменят платёж за сентябрь, то хотя бы как-то его уменьшат. НЕТ, у них совести нет! Так же как и у администрации города.Игорь Зрилов
Посетовал от лица уфимцев Игорь Зрилов на то, что граждане мерзли в первую декаду сентября, когда после 30 градусной жары резко пришли дожди и похолодало до 12-15 градусов.
Мы мерзли в третью декаду также после всплеска температуры в 20-х числах. Никому не было дела. Но вот подошел конец месяца и глава Уфы объявляет о начале отопительного сезона, аж 27 сентября!Игорь Зрилов
Игорь Зрилов рассказал о том, что в его квартире, в той самой, где за отопление в сентябре он остался должен 7 тысяч рублей. По его словам батареи начали прогреваться к концу рабочего дня 30 сентября, в 17:30.
Отопление получается было в сентябре 6,5 часов!!! За это я сегодня получил счёт в 6942 рубля!!! И это при том что нам твердят как у них там всё дорого! А у нас, видимо, дёшево.Игорь Зрилов
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу «БашРТС», с целью прояснить ситуацию, однако информацию в компании предоставили уже известную.
— В домах, где установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии, начисления производятся по факту — сколько дом потребил в расчётный период, такой объём и выставлен в квитанции — пояснил в пресс-службе «БашРТС».
В домах, не оборудованных общедомовым приборам учёта тепловой энергии, плата за отопление начисляется по нормативу потребления, установленному Госкомитетом РБ по тарифам, в течение 8-ми месяцев. Длительность отопительного периода (восемь месяцев) определена в целях обеспечения единого подхода к расчётам платы за отопление в домах без ОДПУ ТЭ (Постановление Правительства РБ № 596). Соответственно, первые квитанции за тепло жители таких домов получат в начале октября 2022 года, а последние — в начале мая 2023 года. Сумма к оплате будет не будет зависеть от холодов и энергоэффективности дома.пресс-служба БашРТС
По следам негодования Игоря Зрилова уместно будет вспомнить о заявлении главы Башкирии Радия Хабирова, который на оперативке в правительстве республики 19 сентября заявил, что не знает какой зима будет в Башкирии, однако точно знает, что она будет лучше чем Европе.