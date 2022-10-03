Житель Башкирии за 6,5 часов отопления получил счет в 7 тысяч рублей

Я знаю законы и ожидал этого, но думал всё же есть у них совесть и они пойдут навстречу жителям города и если не совсем отменят платёж за сентябрь, то хотя бы как-то его уменьшат. НЕТ, у них совести нет! Так же как и у администрации города.Игорь Зрилов