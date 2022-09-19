Хабиров перед отопительным сезоном заявил, что «наша зима будет лучше чем в Европе»

Сегодня на оперативке в правительстве Радий Хабиров заслушал доклад и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирины Головановой о ситуации в сфере ЖКХ, в том числе и о подготовке к грядущему в скором времени отопительному сезону. Он оценил выполняемый объем работ, а также напомнил о необходимости диалога с гражданами
Входим в зиму. Какая она будет не знаю, мы не знаем. Я только знаю одно точно. Я точно знаю одно — наша зима будет лучше чем в Европе. Вот это я точно знаю.Радий Хабиров
Также вице-премьеру Алану Марзаеву Хабиров напомнил о его персональной ответственности и предложил, если это необходимо, перейти в чрезвычайный режим работы.