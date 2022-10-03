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Защита осужденного за покупку «военника» Лукина решает, стоит ли обжаловать приговор

3 октября 12:59
Фото: mkset.ru
Ленинский районный суд в понедельник, 3 октября, признал экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» виновным в покушении на дачу взятки в крупном размере и приговорил его к штрафу в размере 2,2 млн рублей.

В целом назначенное судом наказание гуманное, однако суд не учел всех смягчающих обстоятельств, сообщил журналистам адвокат хоккеиста Сергей Кожевников. В настоящее время защита не готова принять решение об оспаривании вердикта суда.

«Нам нужно определиться с доверителем по этому поводу. Приговор гуманный. Но суд частично принял доводы, на которые мы ссылались, частично - нет. Сумма довольно-таки серьезная и в то же время соизмерима с объемом, который вменяли моему доверителю. Получим письменный приговор - будем думать, обжаловать или нет», - сказал адвокат.

Он также сообщил, что планы Владислава Лукина теперь уже пройти срочную службу в армии не поменялись. Позднее он будет привлечен к службе в Вооруженных силах РФ «на основании действующего законодательства», добавил Сергей Кожевников.

Как сообщал Mkset, хоккеисту инкриминировались два эпизода покушения на дачу взятки: первая, в размере 159 700 рублей, предназначалась сотруднику военкомата за то, чтобы он не призывал Лукина на службу. Вторая — 70 тыс. рублей — начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдусу Шайбакову, за дополнительные категории в правах. Деньги хоккеист перечислял посреднику — предпринимателю Фариту Самигуллину. Поскольку деньги до конечных получателей не дошли, статью обвинения переквалифицировали на «покушение на дачу взятки». В остальном суд счел вину доказанной. Прокурор просил для Лукина штраф в размере трех миллионов рублей. В итоге по первому эпизоду было назначено 1,5 млн рублей, по второму — 1 млн. Путем частичного сложения суд определил сумму в 2,2 млн рублей.

Ранее за покупку прав были осуждены еще два хоккеиста. Анвар Сулейманов получил пять лет условно, Михаил Воробьев — двухмиллионный штраф.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Общество
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