Защита осужденного за покупку «военника» Лукина решает, стоит ли обжаловать приговор

В целом назначенное судом наказание гуманное, однако суд не учел всех смягчающих обстоятельств, сообщил журналистам адвокат хоккеиста Сергей Кожевников. В настоящее время защита не готова принять решение об оспаривании вердикта суда.
«Нам нужно определиться с доверителем по этому поводу. Приговор гуманный. Но суд частично принял доводы, на которые мы ссылались, частично - нет. Сумма довольно-таки серьезная и в то же время соизмерима с объемом, который вменяли моему доверителю. Получим письменный приговор - будем думать, обжаловать или нет», - сказал адвокат.
Он также сообщил, что планы Владислава Лукина теперь уже пройти срочную службу в армии не поменялись. Позднее он будет привлечен к службе в Вооруженных силах РФ «на основании действующего законодательства», добавил Сергей Кожевников.
Как сообщал Mkset, хоккеисту инкриминировались два эпизода покушения на дачу взятки: первая, в размере 159 700 рублей, предназначалась сотруднику военкомата за то, чтобы он не призывал Лукина на службу. Вторая — 70 тыс. рублей — начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдусу Шайбакову, за дополнительные категории в правах. Деньги хоккеист перечислял посреднику — предпринимателю Фариту Самигуллину. Поскольку деньги до конечных получателей не дошли, статью обвинения переквалифицировали на «покушение на дачу взятки». В остальном суд счел вину доказанной. Прокурор просил для Лукина штраф в размере трех миллионов рублей. В итоге по первому эпизоду было назначено 1,5 млн рублей, по второму — 1 млн. Путем частичного сложения суд определил сумму в 2,2 млн рублей.
Ранее за покупку прав были осуждены еще два хоккеиста. Анвар Сулейманов получил пять лет условно, Михаил Воробьев — двухмиллионный штраф.