Защита осужденного за покупку «военника» Лукина решает, стоит ли обжаловать приговор

Как сообщал Mkset, хоккеисту инкриминировались два эпизода покушения на дачу взятки: первая, в размере 159 700 рублей, предназначалась сотруднику военкомата за то, чтобы он не призывал Лукина на службу. Вторая — 70 тыс. рублей — начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдусу Шайбакову, за дополнительные категории в правах. Деньги хоккеист перечислял посреднику — предпринимателю Фариту Самигуллину. Поскольку деньги до конечных получателей не дошли, статью обвинения переквалифицировали на «покушение на дачу взятки». В остальном суд счел вину доказанной. Прокурор просил для Лукина штраф в размере трех миллионов рублей. В итоге по первому эпизоду было назначено 1,5 млн рублей, по второму — 1 млн. Путем частичного сложения суд определил сумму в 2,2 млн рублей.