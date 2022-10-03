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Экс-хоккеиста «СЮ» Лукина оштрафовали на 2,2 млн рублей за покупку военника

3 октября 06:48
Фото: Mkset.ru
Об этом сообщил журналист Mkset из зала суда, где происходит оглашение приговора 3 октября

Как следует из документа приговора, экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин заплатил 70 тысяч рублей за права скандально известному «золотому гаишнику» Ильдусу Шайбакову, а также 159 700 рублей сотруднику военкомата Воропаеву. В обоих случаях посредником выступал уфимский бизнесмен Фарит Самигуллин.

Сам Лукин заявил, что свою вину признает и раскаивается. Также, по словам Лукина, он заплатил за получение дополнительных категорий вождения в правах.

За руль мотоцикла садился, но фактически им не управлял. Деньги перечислил на счет Самигуллина оба раза, — признался Лукин на судебном заседании.

Свидетели, принимавшие экзамены у Лукина, сообщили, что от руководства РЭО ГИБДД поступила просьба оказать содействие Лукину в сдаче экзаменов и получении прав.

В качестве смягчающих обстоятельств приняли признание Лукиным вины, явку с повинной, а также наличие малолетнего ребенка на иждивении. Суд принял решение оштрафовать Лукина на 2,2 млн рублей.

Ранее Лукину инкриминировали п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Однако суд переквалифицировал на покушение на дачу взятки, поскольку данных о получении денег Воропаевым и Шайбаковым не обнаружили.

Напомним, ранее прокурор запросил экс-хоккеисту «СЮ» Лукину штраф 3 млн рублей за покупку военника.

Стоит отметить и то, что после того, как Лукин 22 сентября признался в даче взятки, его адвокат обращался к суду с просьбой учесть это и назначить спортсмену наказание, которое не связано с лишением свободы.

Напомним, ранее хоккеиста Михаил Воробьев Ленинский райсуд Уфы оштрафовал на 2 миллиона рублей, экс- вратарь «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов получил 5 лет лишения свободы условно. Его адвокат после суда заявила, что и она и ее подзащитный довольны приговором и не намерены его обжаловать.

#Новости#2#Наталья Балыкова#Валерия Панаева#Общество
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