Экс-хоккеиста «СЮ» Лукина оштрафовали на 2,2 млн рублей за покупку военника

Как следует из документа приговора, экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Владислав Лукин заплатил 70 тысяч рублей за права скандально известному «золотому гаишнику» Ильдусу Шайбакову, а также 159 700 рублей сотруднику военкомата Воропаеву. В обоих случаях посредником выступал уфимский бизнесмен Фарит Самигуллин.
Сам Лукин заявил, что свою вину признает и раскаивается. Также, по словам Лукина, он заплатил за получение дополнительных категорий вождения в правах.
— За руль мотоцикла садился, но фактически им не управлял. Деньги перечислил на счет Самигуллина оба раза, — признался Лукин на судебном заседании.
Свидетели, принимавшие экзамены у Лукина, сообщили, что от руководства РЭО ГИБДД поступила просьба оказать содействие Лукину в сдаче экзаменов и получении прав.
В качестве смягчающих обстоятельств приняли признание Лукиным вины, явку с повинной, а также наличие малолетнего ребенка на иждивении. Суд принял решение оштрафовать Лукина на 2,2 млн рублей.
Ранее Лукину инкриминировали п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Однако суд переквалифицировал на покушение на дачу взятки, поскольку данных о получении денег Воропаевым и Шайбаковым не обнаружили.
Напомним, ранее прокурор запросил экс-хоккеисту «СЮ» Лукину штраф 3 млн рублей за покупку военника.
Стоит отметить и то, что после того, как Лукин 22 сентября признался в даче взятки, его адвокат обращался к суду с просьбой учесть это и назначить спортсмену наказание, которое не связано с лишением свободы.
Напомним, ранее хоккеиста Михаил Воробьев Ленинский райсуд Уфы оштрафовал на 2 миллиона рублей, экс- вратарь «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов получил 5 лет лишения свободы условно. Его адвокат после суда заявила, что и она и ее подзащитный довольны приговором и не намерены его обжаловать.