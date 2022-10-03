В Уфе иномарка сбила пешехода на тротуаре, чтобы избежать столкновения с автомобилем

В уфимской Черниковке, на перекрестке улиц Первомайской и Свободы едва не произошло ДТП — столкновение двух иномарок, однако мчавшийся на скорости автомобиль KIA Cerato смог избежать его, однако вместо этого выехал на тротуар и сбил ничего не подозревающего молодого человека, да так, что тот несколько раз перевернулся.
На видео видно, что несколько раз перевернувшийся в воздухе пешеход сразу после того как оказался на земле встает и отряхивается. Как сообщил телеграм канал молодой человек после того как его сбила машина был госпитализирован, однако получил он только ушибы. Стоит отметить, что скорость авто и силу удара на себя взяло металлическое ограждение вдоль дороги, вполне вероятно, что именно оно и спасло жизнь пешеходу.