В Уфе иномарка сбила пешехода на тротуаре, чтобы избежать столкновения с автомобилем

На видео видно, что несколько раз перевернувшийся в воздухе пешеход сразу после того как оказался на земле встает и отряхивается. Как сообщил телеграм канал молодой человек после того как его сбила машина был госпитализирован, однако получил он только ушибы. Стоит отметить, что скорость авто и силу удара на себя взяло металлическое ограждение вдоль дороги, вполне вероятно, что именно оно и спасло жизнь пешеходу.