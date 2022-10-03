Свыше 20 нетрезвых водителей задержали в Уфе за выходные

Также сообщается, что всего за двое суток было зарегистрирован 91 дорожный инцидент, в результате которых пострадало семь человек. Общее число выявленных нарушений ПДД составило 731. Примечательно, что в этот период было зафиксировано 160 нарушений правил при пользовании ремнём безопасности.