Свыше 20 нетрезвых водителей задержали в Уфе за выходные

В период с первого по второе октября на уфимских дорогах сотрудники ГИБДД выявили 24 случая вождения в нетрезвом виде. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.
Также сообщается, что всего за двое суток было зарегистрирован 91 дорожный инцидент, в результате которых пострадало семь человек. Общее число выявленных нарушений ПДД составило 731. Примечательно, что в этот период было зафиксировано 160 нарушений правил при пользовании ремнём безопасности.
Ранее сообщалось, что особое внимание в ходе водительских проверок будет уделено соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Так, за эти выходные было выявлено 34 случая нарушений при перевозке в салоне детей-пассажиров.