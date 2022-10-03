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Свыше 20 нетрезвых водителей задержали в Уфе за выходные

3 октября 04:13
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Данные статистики по дорожным инцидентам за минувшие два дня публикует пресс-служба ГИБДД Уфы

В период с первого по второе октября на уфимских дорогах сотрудники ГИБДД выявили 24 случая вождения в нетрезвом виде. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.

Также сообщается, что всего за двое суток было зарегистрирован 91 дорожный инцидент, в результате которых пострадало семь человек. Общее число выявленных нарушений ПДД составило 731. Примечательно, что в этот период было зафиксировано 160 нарушений правил при пользовании ремнём безопасности.

Ранее сообщалось, что особое внимание в ходе водительских проверок будет уделено соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Так, за эти выходные было выявлено 34 случая нарушений при перевозке в салоне детей-пассажиров.

#Новости#1#Азамат Нухов#Город
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