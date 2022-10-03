Работу трех популярных региональных автобусных маршрутов приостановили в Башкирии

Напомним, ранее стало известно об изменениях в маршруте автобуса № 13 в Уфе. Увеличится не только количество охватываемых им остановок, но также и общее число совершаемых ими в рамках маршрута рейсов. Также ранее в Уфе продлили автобусный маршрут № 39.