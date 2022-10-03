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Работу трех популярных региональных автобусных маршрутов приостановили в Башкирии

3 октября 03:59
Фото: Антон Засимов / 1MI
Об изменениях сообщает «Башавтотранс»

В период с 3 по 17 октября жители республики не смогут воспользоваться тремя популярными автобусными маршрутами. Перевозчик «Башавтотранс» временно приостановил их обслуживание. Соответствующее заявление было опубликовано ранее на сайте компании.

Так, для проезда в этот период останутся недоступны автобусы № 242 «Бураево — Новоельдяково», 244 «Бураево — Саит Курзя» и 246 «Бураево — Челкаково». Причину приостановки обслуживания в компании не называют.

Напомним, ранее стало известно об изменениях в маршруте автобуса № 13 в Уфе. Увеличится не только количество охватываемых им остановок, но также и общее число совершаемых ими в рамках маршрута рейсов. Также ранее в Уфе продлили автобусный маршрут № 39.

#Новости#1#Азамат Нухов#Общество
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