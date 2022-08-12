mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Соседи подростков, отравившихся неизвестным веществом, рассказали о случившемся

12 августа 13:29
Фото: Антон Засимов / 1MI
О подробностях инцидента сообщают в своём репортаже журналисты телепроекта «Честно говоря»

Соседи подростков, отравившихся неизвестным веществом во время вечеринки в микрорайоне Сипайлово, рассказали о о подробностях случившегося. Об этом сообщают журналисты телепрограммы «Честно говоря».

Так, по словам женщины, проживающей в том же доме, где ранее произошёл инцидент, компания несовершеннолетних развлекалась ещё с вечера минувшего дня, после чего всем молодым людям потребовалась помощь медиков.

«С вечера начиная там молодежь веселилась. <…> Веселье, шум-гам до самого утра слышали. А потом смотрю, в реанимацию увезли всю эту молодежь, — сообщает соседка.

Напомним, группа подростков в возрасте 14-15 лет была госпитализирована сегодня в связи с отравлением неизвестным веществом после вечеринки в уфимском микрорайоне Сипайлово. Позднее в СК респубики сообщили, что подростки употребили лекарственный препарат в немедицинских целях.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44