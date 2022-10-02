В Уфе проводятся изыскания для проектирования моста в Кузнецовском затоне

В Уфе проводятся инженерно-геологические изыскания на реке Белой. В дальнейшем результаты изысканий будут учитываться при проектировании моста в микрорайоне Кузнецовский затон. Об этом в соцсетях рассказал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.
Сообщается, что новый мост сможет принимать порядка 40 тысяч автомобилей в течение суток, тем самым планируется «разгрузить» Южный въезд в Уфу. Также мэр заявил, что до конца 2023 года планируется завершить проектные работы по получению положительного заключения «Главгосэкспертизы России».
Ратмир Мавлиев отметил, что инженерно-геологические изыскания на водных объектах проводятся гораздо реже в сравнении аналогичными изысканиями на суше, что в данном случае объясняется масштабностью проекта.
Напомним, ранее стало известно, что в рамках реализации проекта «Южных ворот» в Уфе снесут ряд домов и нежилых построек по улицам Армавирская и Степана Кувыкина. Также для создания нового транспортного коридора в Уфе ранее перекрыли для проезда улицу Пугачева. Участок улицы от ул. Геофизиков до ул. Бородинской будет недоступен для проезда в течение двух лет.