В Уфе проводятся изыскания для проектирования моста в Кузнецовском затоне

Напомним, ранее стало известно, что в рамках реализации проекта «Южных ворот» в Уфе снесут ряд домов и нежилых построек по улицам Армавирская и Степана Кувыкина. Также для создания нового транспортного коридора в Уфе ранее перекрыли для проезда улицу Пугачева. Участок улицы от ул. Геофизиков до ул. Бородинской будет недоступен для проезда в течение двух лет.