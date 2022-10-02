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На следующей неделе в Башкирии ожидается потепление до +16 градусов

2 октября 04:54
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей республики в начале следующей недели

Температура воздуха в Башкирии в ближайшие дни составит до +16º. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Так, в понедельник, 3 октября, температура воздуха днем составит +10º, +15º, ночью — +3º, +8º. При этом синоптики отмечают, что по юго-востоку температура может опуститься до -2º. Также есть вероятность выпадения несущественных осадков.

Во вторник, 4 октября, температура воздуха составит в среднем +10º, +15º в дневное время и +4º, +9º — в ночное. Осадков в этот день не ожидается.

Ранее синоптики Башгидрометцентра дали предварительный прогноз на осенне-зимний период. По их прогнозам, температурный режим в этот период ожидается в пределах нормы.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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