В мэрии Уфы назвали точную дату отключения фонтанов в городе

Сообщается, что после отключения фонтанов сотрудники городских служб займутся их консервацией. Комплекс мероприятий включает в себя слив воды из чаши фонтанов и трубопроводов, очистку дна и стенок чаши. В дальнейшем для удаления оставшейся воды планируется промыть сети, насосы и фильтры, а также продуть трубопроводы. В зимний период фонтаны укроет сверху сборно-щитовой каркас.