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В мэрии Уфы назвали точную дату отключения фонтанов в городе

30 сентября 11:37
Фото: Антон Засимов / 1MI
Фонтаны начнут отключать меньше, чем через две недели, сообщает пресс-служба мэрии Уфы

Отключение фонтанов в Уфе начнётся после празднования Дня республики, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.

Сообщается, что после отключения фонтанов сотрудники городских служб займутся их консервацией. Комплекс мероприятий включает в себя слив воды из чаши фонтанов и трубопроводов, очистку дна и стенок чаши. В дальнейшем для удаления оставшейся воды планируется промыть сети, насосы и фильтры, а также продуть трубопроводы. В зимний период фонтаны укроет сверху сборно-щитовой каркас.

В мэрии отмечают, что в 2022 году на территории башкирской столицы функционировали 26 фонтанов. Одним из наиболее популярных среди жителей Уфы и гостей столицы стал фонтан в открывшемся 12 июня парке Кашкадан. На фоне других фонтан в парке выделятся своим светомузыкальным шоу.

Ранее в уфимской мэрии сообщили о том, что время проведения шоу и его музыкальная часть изменятся с 23 сентября. С новым расписанием светомузыкального представления можно ознакомиться здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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