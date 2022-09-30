В мэрии Уфы назвали точную дату отключения фонтанов в городе

Отключение фонтанов в Уфе начнётся после празднования Дня республики, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.
Сообщается, что после отключения фонтанов сотрудники городских служб займутся их консервацией. Комплекс мероприятий включает в себя слив воды из чаши фонтанов и трубопроводов, очистку дна и стенок чаши. В дальнейшем для удаления оставшейся воды планируется промыть сети, насосы и фильтры, а также продуть трубопроводы. В зимний период фонтаны укроет сверху сборно-щитовой каркас.
В мэрии отмечают, что в 2022 году на территории башкирской столицы функционировали 26 фонтанов. Одним из наиболее популярных среди жителей Уфы и гостей столицы стал фонтан в открывшемся 12 июня парке Кашкадан. На фоне других фонтан в парке выделятся своим светомузыкальным шоу.
Ранее в уфимской мэрии сообщили о том, что время проведения шоу и его музыкальная часть изменятся с 23 сентября. С новым расписанием светомузыкального представления можно ознакомиться здесь.