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В Башкирии уточнили статус погибших военнослужащих, чьи семьи получат соцподдержку

30 сентября 04:43
Фото: 1MI
Парламентарии уточнили кто относится к категории погибших военнослужащих и чьим семьям полагается дополнительная соцподдержка.

Курултай Башкирии дополнил закон № 538-з уточнениями касающимися того, кто именно может относиться к категории погибших военнослужащих. Прояснение было необходимо для того, чтобы закрепить статус погибших военнослужащих за теми кто родился в республике, проживал здесь, был захоронен в Башкирии или же тот чья воинская часть располагалась на территории региона.

Также к погибшим военнослужащим изменения внесенные в указанный закон внесли тех, кто погиб в ходе СВО В ЛДНР и Украине. Важно отметить, что речь здесь идет о военнослужащих, которые погибли с 24 февраля нынешнего 2022 года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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