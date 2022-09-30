В Башкирии уточнили статус погибших военнослужащих, чьи семьи получат соцподдержку

Курултай Башкирии дополнил закон № 538-з уточнениями касающимися того, кто именно может относиться к категории погибших военнослужащих. Прояснение было необходимо для того, чтобы закрепить статус погибших военнослужащих за теми кто родился в республике, проживал здесь, был захоронен в Башкирии или же тот чья воинская часть располагалась на территории региона.