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В Башкирии поддержат производителей товаров для военнослужащих

30 сентября 08:42
Фото: 1MI
Средства планируют привлечь из федерального фонда развития промышленности, сообщил вице-премьер Башкирии — глава Минпрома Александр Шельдяев на совещании по обеспечению устойчивой работы предприятий в условиях частичной мобилизации.

Он отметил, что меры господдержки республиканских компаний будут расширены. Регион уже одобрил 50 заявок предприятий на льготное финансирование. В первую очередь его предоставят предприятиям, которые обслуживают нужды военнослужащих.

«Исходя из текущей обстановки разрабатывается специализированная программа поддержки предприятий, занятых в производстве товаров для обеспечения фронтовых нужд. Это спальники, плащ-палатки и прочие бытовые принадлежности для военнослужащих. Заем будет предоставляться под 1%, условия формируются», — сказал Александр Шельдяев.

В настоящее время республиканский фонд развития промышленности капитализирован на 1,8 млрд рублей. В качестве антикризисных мер фонд уже компенсировал производителям проценты по кредитам на более 128 млн рублей. В ведомстве готовы обсуждать с предприятиями другие дополнительные программы.

#Новости#Наталья Балыкова#Экономика
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