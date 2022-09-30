В Башкирии поддержат производителей товаров для военнослужащих

В настоящее время республиканский фонд развития промышленности капитализирован на 1,8 млрд рублей. В качестве антикризисных мер фонд уже компенсировал производителям проценты по кредитам на более 128 млн рублей. В ведомстве готовы обсуждать с предприятиями другие дополнительные программы.