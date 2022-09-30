В Башкирии поддержат производителей товаров для военнослужащих

Он отметил, что меры господдержки республиканских компаний будут расширены. Регион уже одобрил 50 заявок предприятий на льготное финансирование. В первую очередь его предоставят предприятиям, которые обслуживают нужды военнослужащих.
«Исходя из текущей обстановки разрабатывается специализированная программа поддержки предприятий, занятых в производстве товаров для обеспечения фронтовых нужд. Это спальники, плащ-палатки и прочие бытовые принадлежности для военнослужащих. Заем будет предоставляться под 1%, условия формируются», — сказал Александр Шельдяев.
В настоящее время республиканский фонд развития промышленности капитализирован на 1,8 млрд рублей. В качестве антикризисных мер фонд уже компенсировал производителям проценты по кредитам на более 128 млн рублей. В ведомстве готовы обсуждать с предприятиями другие дополнительные программы.