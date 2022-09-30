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Сын мэра города в Башкирии в рамках частичной мобилизации уехал на боевое слаживание

30 сентября 08:48
Фото: vk.com Радмил Исянбаев
Фото с сыном и напутствия ему на странице в социальных сетях опубликовал мэр Баймака Радмил Исянбаев 28 сентября.

На своей странице в социальной сети мэр города Баймак Радмил Исянбаев еще в среду разместил фото с сыном, которое снабдил трогательной подписью.

Первый в семье, всегда за справедливость, дружелюбный, надёжный друг и всегда ответственный! Мы вместе! Мы тебя любим и ждём!мэр Баймака Радмил Исянбаев

Личное фото с сыном мэр Баймака разместил сразу после публикации фотографий с проводов жителей города, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, к местам боевого слаживания. В своем первом посте мэр сразу указал, что провожают детей родители, и как выяснилось это говорил он в том числе о себе.

#Новости#Мобилизация#Ирина Деревянчук#Общество
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