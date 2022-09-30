Сын мэра города в Башкирии в рамках частичной мобилизации уехал на боевое слаживание

Личное фото с сыном мэр Баймака разместил сразу после публикации фотографий с проводов жителей города, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, к местам боевого слаживания. В своем первом посте мэр сразу указал, что провожают детей родители, и как выяснилось это говорил он в том числе о себе.