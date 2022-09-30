Правозащитник объяснил, почему частичная мобилизация в Башкирии идет с ошибками

«Когда я уволился из армии, работал кадровиком. В то время я обязан был в течение 10 дней подать в военкомат данные о том, что я принял кого-то или кого-то уволил. Эти данные шли как раз по мобилизационной работе. Раз в полгода я обязан был прийти в военкоматы (люди поступают с разных районов), сверить данные по этим военкоматам, оформить, у кого бронь, получить удостоверения на бронирование», — рассказал он.