Правозащитник объяснил, почему частичная мобилизация в Башкирии идет с ошибками

«Когда я уволился из армии, работал кадровиком. В то время я обязан был в течение 10 дней подать в военкомат данные о том, что я принял кого-то или кого-то уволил. Эти данные шли как раз по мобилизационной работе. Раз в полгода я обязан был прийти в военкоматы (люди поступают с разных районов), сверить данные по этим военкоматам, оформить, у кого бронь, получить удостоверения на бронирование», — рассказал он.
В 90-е годы и в нулевые, когда шла реформа армии, эта работа не прекратилась совсем, но в прежнем объеме не велась, была «какая-то работа», предполагает он.
«Проводили формально: возраст подошел — тебя перебросили в другую коробку, и все. А людей не вызывали, не уточняли сведения [семейное положение, состояние здоровья] по ним. Поэтому сейчас возникли проблемы и идет такая неразбериха», — объяснил Владимир Симарчук.
В результате, когда объявили частичную мобилизацию, с достаточно серьезным числом призывников, в военкоматах «подняли общую коробку и начали призвать «всех подряд, кто раньше прибежит», предполагает он. По мнению правозащитника, если бы изначально был четкий учет военнослужащих по первому, второму и третьему разряду, такого количества жалоб и «ошибочно мобилизованных» не было бы.