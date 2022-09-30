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Правозащитник объяснил, почему частичная мобилизация в Башкирии идет с ошибками

30 сентября 10:15
Фото: 1MI
Нарушения при призыве могут быть связаны с тем, что на протяжении последних 30 лет учет резервистов и запасников в военкоматах вели недостаточно четко, сообщил Mkset руководитель комитета защиты граждан и военнослужащих Башкирии Владимир Симарчук.

«Когда я уволился из армии, работал кадровиком. В то время я обязан был в течение 10 дней подать в военкомат данные о том, что я принял кого-то или кого-то уволил. Эти данные шли как раз по мобилизационной работе. Раз в полгода я обязан был прийти в военкоматы (люди поступают с разных районов), сверить данные по этим военкоматам, оформить, у кого бронь, получить удостоверения на бронирование», — рассказал он.

В 90-е годы и в нулевые, когда шла реформа армии, эта работа не прекратилась совсем, но в прежнем объеме не велась, была «какая-то работа», предполагает он.

«Проводили формально: возраст подошел — тебя перебросили в другую коробку, и все. А людей не вызывали, не уточняли сведения [семейное положение, состояние здоровья] по ним. Поэтому сейчас возникли проблемы и идет такая неразбериха», — объяснил Владимир Симарчук.

В результате, когда объявили частичную мобилизацию, с достаточно серьезным числом призывников, в военкоматах «подняли общую коробку и начали призвать «всех подряд, кто раньше прибежит», предполагает он. По мнению правозащитника, если бы изначально был четкий учет военнослужащих по первому, второму и третьему разряду, такого количества жалоб и «ошибочно мобилизованных» не было бы.

#Новости#Мобилизация#Наталья Балыкова#Общество
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