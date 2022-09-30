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На конференцию «Растениеводство России» «Агроинвестора» приехали более 200 участников

30 сентября 11:49
Фото: agroinvestor.ru
Участниками ежегодной конференции «Растениеводство России» проекта «Агроинвестор», поддержанной ведущими отраслевыми союзами и объединениями, в этом году стали более 200 представителей АПК со всей России и свыше 20 спикеров. В роли информационного партнера выступил холдинг 1MI.

Участниками конференции был сделан анализ объемов, которых удалось добиться в растениеводстве. Они говорили о ценообразовании, инвестициях, происходил обмен мнениями о том, в каком направлении должна развиваться сельскохозяйственная индустрия. Об этом пишет agroinvestor.ru.

По словам возглавляющего Институт конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, в России удалось в этом году получить большой урожай различных видов сельскохозяйственных культур. Он упомянул в этой связи пшеницу, кукурузу, масличные и сахарную свеклу. Его прогноз: общий урожай зерновых может достигнуть 150 миллионов тонн, из-за чего цены могут снизиться до уровня экспортных паритетов.

По информации, озвученной управляющим директором департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Ильей Шумовым, цикличный до февраля рост цен в РФ потом сменился их снижением. И хотя пшеница стоит сегодня довольно недорого, растениеводство все еще интересно для инвесторов, которые вкладывают средства в АПК.

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, сегодня не видны предпосылки того, что рубль станет слабее, и не имеет смысла надеяться на то, что удастся стабилизировать экспорт зерна. При том, что Россия является обладательницей колоссального экспортного потенциала, в первые три месяца сезона о большом экспорте говорить не приходилось. И он не может быть уверенным в том, что получится такое отставание нагнать. Это можно считать огромным риском.

При наличии значительных переходящих запасов зерна он видит важной отмену экспортных пошлин и квот. Одновременно зерно в хозяйствах может играть роль залога, с помощью которого аграрии могут получить кредит под минимальные проценты. И таким образом, можно будет профинансировать новый урожай. Иначе из-за нехватки средств через год перед предприятиями АПК могут встать серьезные проблемы.

Дневную сессию характеризовала практическая направленность. Эксперты обменивались опытом и обсуждали новые технологии, позволяющие оптимизировать производство. По мнению возглавляющего правление ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Александра Алтынова, в условиях санкций, ведущих к стремительному старению парка техники в России, необходимо уйти от работы на импортном оборудовании и использования импортных комплектующих. А для удержания цен на конкурентоспособном уровне должна быть уменьшена налоговая нагрузка, снижены страховые взносы, кредитные ставки, ограничен рост цен на энергоресурсы и металлы для предприятий, которые изготавливают спецтехнику и комплектующие.

Также в ходе конференции шел разговор об оптимизации логистики посредством цифровых решений. Используя IT-платформу, можно поднять прибыль АПК на 500 миллиардов рублей за пять лет. А по мнению, озвученному исполнительным директором компании «Геомир» Евгением Багрянцевым, при использовании современных технологий получится повысить урожайность.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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