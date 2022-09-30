На конференцию «Растениеводство России» «Агроинвестора» приехали более 200 участников

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, сегодня не видны предпосылки того, что рубль станет слабее, и не имеет смысла надеяться на то, что удастся стабилизировать экспорт зерна. При том, что Россия является обладательницей колоссального экспортного потенциала, в первые три месяца сезона о большом экспорте говорить не приходилось. И он не может быть уверенным в том, что получится такое отставание нагнать. Это можно считать огромным риском.