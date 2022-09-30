ФАС предложила оптимизировать расходы на реконструкцию аэропортов

Авторы инициативы предложили изменить подход к расчету стоимости проектов по строительству и реконструкции аэропортов. Предлагается рассчитать эталонную стоимость таких инвестпроектов и зафиксировать это в нормативных актах, передает iz.ru.
В ФАС считают, что это поможет снизить стоимость обслуживания в аэропортах для перевозчиков и сократить риски резкого роста цен на авиабилеты. А средства на организацию дизайн помещений рекомендуется получать за счет рекламы, услуг парковки и другой неавиационной коммерческой деятельности аэропортов.
Отмечается, что в Минтрансе России выступили против такой инициативы. Тем не менее предложение ФАС уже направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову.