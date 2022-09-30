ФАС предложила оптимизировать расходы на реконструкцию аэропортов

В ФАС считают, что это поможет снизить стоимость обслуживания в аэропортах для перевозчиков и сократить риски резкого роста цен на авиабилеты. А средства на организацию дизайн помещений рекомендуется получать за счет рекламы, услуг парковки и другой неавиационной коммерческой деятельности аэропортов.