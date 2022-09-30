Депутат ГД от Башкирии хочет дать отсрочку от частичной мобилизации телевизионщикам

Mkset ранее сообщал о перечне специальностей, которые включены в перечень приоритетных высокотехнологичных областей экономики России, входят туда и работники средств массовой информации, но не всех, а лишь системообразующих, в число которых входит 91 организация, тогда как 148 телеканалов России в данных перечень не вошли, а значит, что их сотрудники в теории могут попасть под частичную мобилизацию.