Депутат ГД от Башкирии хочет дать отсрочку от частичной мобилизации телевизионщикам

Два депутата, Эльвира Аиткулова от Башкирии и Наталья Костенко от Краснодарского края обратились к Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность получения отсрочки от частичной мобилизации сотрудников региональных телерадиокомпаний.
Mkset ранее сообщал о перечне специальностей, которые включены в перечень приоритетных высокотехнологичных областей экономики России, входят туда и работники средств массовой информации, но не всех, а лишь системообразующих, в число которых входит 91 организация, тогда как 148 телеканалов России в данных перечень не вошли, а значит, что их сотрудники в теории могут попасть под частичную мобилизацию.
Работники СМИ, а точнее местных телеканалов, уже подготовили 75 официальных обращений в Национальную ассоциацию телерадиовещателей. в них они просят дать им возможность работать. Согласны с этой просьбой и депутаты ГД, Эльвира Аиткулова от Башкирии и вовсе сама имеет за плечами опыт журналиста. Она и Наталья Костенко в своем обращении к Михаилу Мишустину сообщили, что региональные телеканалы обычно имеют небольшой штат и призыв в рамках частичной мобилизации отразится на вещании.
Напомним, законопроект о внесении в УК РФ таких статей, как «мобилизация», «военное положение» и «военное время» был принят Госдумой РФ 21 сентября во втором и третьем чтении и все депутаты парламента от Башкирии, включая Аиткулову проголосовали «за». Также в сентябре законопроект о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри» одним из авторов которого выступила Эльвира Аиткулова, был принят Госдумой Российской ФЕдерации.