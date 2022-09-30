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Депутат ГД от Башкирии хочет дать отсрочку от частичной мобилизации телевизионщикам

30 сентября 07:27
Фото: 1MI
К премьер-министру РФ Мишустину с таким предложением обратились депутат Эльвира Аиткулова и замглавы думского Комитета по туризму Наталья Костенко, документ опубликовало издание ЕАН.

Два депутата, Эльвира Аиткулова от Башкирии и Наталья Костенко от Краснодарского края обратились к Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность получения отсрочки от частичной мобилизации сотрудников региональных телерадиокомпаний.

Mkset ранее сообщал о перечне специальностей, которые включены в перечень приоритетных высокотехнологичных областей экономики России, входят туда и работники средств массовой информации, но не всех, а лишь системообразующих, в число которых входит 91 организация, тогда как 148 телеканалов России в данных перечень не вошли, а значит, что их сотрудники в теории могут попасть под частичную мобилизацию.

Работники СМИ, а точнее местных телеканалов, уже подготовили 75 официальных обращений в Национальную ассоциацию телерадиовещателей. в них они просят дать им возможность работать. Согласны с этой просьбой и депутаты ГД, Эльвира Аиткулова от Башкирии и вовсе сама имеет за плечами опыт журналиста. Она и Наталья Костенко в своем обращении к Михаилу Мишустину сообщили, что региональные телеканалы обычно имеют небольшой штат и призыв в рамках частичной мобилизации отразится на вещании.

Напомним, законопроект о внесении в УК РФ таких статей, как «мобилизация», «военное положение» и «военное время» был принят Госдумой РФ 21 сентября во втором и третьем чтении и все депутаты парламента от Башкирии, включая Аиткулову проголосовали «за». Также в сентябре законопроект о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри» одним из авторов которого выступила Эльвира Аиткулова, был принят Госдумой Российской ФЕдерации.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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