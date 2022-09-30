Четверо детей пострадали при пожаре в доме в садовом товариществе в Башкирии

К счастью никто в пожаре не погиб, однако в нем, по сообщению пресс-службы МЧС по республике, пострадали 5 человек, четверо из которых дети. В 18 больницу в Уфе госпитализировали четверых человек, включая двоих детей-мальчиков, еще один ребенок был госпитализирован в детское отделение Иглинской ЦРБ.