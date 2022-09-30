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Четверо детей пострадали при пожаре в доме в садовом товариществе в Башкирии

30 сентября 05:37
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Пожар в бревенчатом доме обошелся без погибших, однако пострадавшим детям понадобилась госпитализация, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 30 сентября.

Сегодняшней ночью на 30 сентября в ГУ МЧС по Башкирии поступило сообщение о горении бревенчатого дома в одном из СНТ «Дуслык» в Иглино. На место оперативно выехали пожарные, которые застали горение дома с пристроем и мансардой. Пожар оперативно локализовали, а через пять минут было ликвидировано и открытое горение.

К счастью никто в пожаре не погиб, однако в нем, по сообщению пресс-службы МЧС по республике, пострадали 5 человек, четверо из которых дети. В 18 больницу в Уфе госпитализировали четверых человек, включая двоих детей-мальчиков, еще один ребенок был госпитализирован в детское отделение Иглинской ЦРБ.

Под наблюдением медиков находятся еще трое детей, две девочки и один мальчик. Насколько серьезно они пострадали в пожаре — неизвестно. Причины же пожара предстоит выяснить опергруппе ГУ МЧС, в ней работать будет также и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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