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В Башкирии подорожали огурцы и конфеты, но подешевели морковь и картофель

29 сентября 11:10
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
Статистики отмечают снижение цен на сезонные овощи и фрукты, сообщает Башкортостанстат

Аналитики зафиксировали повышение цен на ряд продовольственных товаров в период с 19 по 26 сентября. В их число вошли бананы, конфеты в шоколаде, огурцы, томаты и капуста. Данные статистики публикует Башкортостанстат.

Сообщается, что сильнее всего цены выросли на огурцы, которые подорожали в среднем на 6,8%. Их цена за килограмм, таким образом, составила в среднем 73 рубля. Конфеты в шоколаде выросли в цене на 4,6%, стоимость килограмма сладостей составила порядка 413,75 рубля. Среди фруктов сильнее всего подорожали бананы — 4,1%, в среднем 76,68 рубля за килограмм.

Что касается овощей, то на 3% здесь подорожали томаты, их цена за килограмм — 71,26 рубля, а также капуста — 2,4% или 19 рублей за килограмм. При этом фиксируется снижение цен на сезонные овощи и фрукты. Так, яблоки подешевели на 6,5% — в среднем 88 рублей за килограмм, морковь — 5% — 26 рублей за килограмм и картофель, подешевевший на 4,8%, — примерно 25 рублей за килограмм.

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